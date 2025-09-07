Conéctate con nosotros

[Elecciones en Buenos Aires] Natalia De la Sota: “Es un cachetazo al ajuste”

La diputada nacional, Natalia De la Sota.

La diputada nacional y candidata a la reelección, Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) expresó este domingo que los resultados de las elecciones bonaerenses son “un cachetazo al ajuste”.

En los comicios legislativos bonaerenses, el peronismo derrotó por más de 13 pp. de diferencia a los candidatos del presidente Javier Milei. En ese marco, De la Sota dio a conocer su posición a través de un comunicado de prensa.

“Ya es inocultable. Cada vez más argentinos ejercen su derecho a defenderse de las políticas de Milei que nos hacen daño. El cachetazo que le dieron los bonaerenses al Presidente, es un cachetazo al ajuste, a la crueldad, al intento por destruir el Estado, al avasallamiento de derechos e instituciones”, afirmó la hija del ex gobernador de la Provincia, José Manuel De la Sota.

Agregó que “es un cachetazo al individualismo egoísta y al gobierno para unos pocos. Quienes integramos “Defendamos Córdoba”, estamos en el camino correcto. No hay lugar para medias tintas. La confrontación contra las políticas de Milei que dañan a Córdoba tiene que ser contundente”.

