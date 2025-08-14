[Elecciones en Buenos Aires] Milei reforzó la polarización con Kicillof y acusó al peronismo de haber convertido la provincia en una “vergüenza nacional”

El presidente Javier Milei afirmó este jueves que “el kirchnerismo ha convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”, al polarizar con el gobernador Axel Kicillof en el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA). El distrito “debería ser punta de lanza de la riqueza nacional pero fue transformada un reducto de atraso”, dijo Milei al cerrar el acto que LLA realizó en el club Atenas de la ciudad de La Plata, donde también dijo que “han convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”.

Además, defendió el uso de la consigna ‘Nunca Más’ para la campaña bonaerense y le dedicó unas palabras a la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien se refirió como “la jefa de la banda”. En su discurso, Milei llamó a “ponerle un freno” a Kicillof y al “maldito kirchnerismo”, además de calificar al gobernador como “comunista enano”.

Al respecto, manifestó su alegría de ver a “tantos leones libres para devorar al kirchnerisno en las urnas”, y añadió que en el peronismo “tienen miedo de que los aplasten los violetas”, en referencia a LLA.

También hubo una intervención de su discurso para referirse a Fernández de Kirchner: fue cuando un militante pidió que “vayan todos en cana” y el mandatario respondió que “ya empezamos con la jefa de la banda”.

Sobre la ex mandataria, que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, dijo además que “solo puede salir al balcón a ver a dos personas que la van a visitar”.

También reivindicó el uso de la consigna “Kirchnerismo Nunca Más” y señaló que los cuestonamientos de la oposición se deben a que “quieren justificar la tragedia que ha sido su gobierno apelando a otra tragedia nacional”, en referencia a la última dictadura.

Sobre su reciente compromiso de no proferir insultos, llamó a “discutir las ideas que no tienen y que nosotros sí tenemos”, aunque acto seguido calificó a los opositores de ser “zombis, termos y cabeza de pulpo”.

También cuestionó la decisión de Kicillof de haber desdoblado la elección para el 7 de septiembre, al señalar que “quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus ‘ñoquis’ y la elección la decida el aparato. No es casualidad que los intendentes vayan de candidatos, a pesar de que no tengan ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”, dijo sobre las candidaturas de Fuerza Patria.

Tras este acto, que reunió a la cúpula de LLA bonaerense, con Sebastián Pareja a la cabeza, y a dirigentes del PRO como Cristian Ritondo, Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro, entre otros, Milei encabezará un acto por semana en la provincia de Buenos Aires.

Lo escucharon los candidatos seccionales Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y el anfitrión, Francisco Adorni (Octava).

El objetivo es que Milei desembarque el próximo martes 19 en la ciudad de Junín, donde aprovechará para mostrarse con los candidatos nacionales para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Para este turno electoral, LLA avanzaba con la confección de las listas y preparaba los nombres de la conductora televisiva Karen Reichardt y del economista Agustín Monteverde para la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes partidarias, Reichardt acompañará a José Luis Espert en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia, mientras que el economista Monteverde será el compañero de fórmula de Patricia Bullrich para pelear por los dos escaños del Senado por la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, para el miércoles 27 de agosto, se espera que Milei encabece una actividad en el partido de Lomas de Zamora, en lo que será su segunda visita a la Tercera Sección luego de haber encabezado la foto con los ocho cabezas de listas Villa Celina, La Matanza, el pasado jueves. Los equipos a cargo de la ingeniería libertaria aspiran a cerrar el raid de actividades con un acto el próximo 3 de septiembre en el partido de Moreno.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

