Elecciones en Buenos Aires: Milei habló de una “clara derrota” política, pero ratificó el rumbo económico

El presidente Javier Milei reconoció la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 13 puntos contra el peronismo, al tiempo que ratificó el rumbo económico de su gobierno en un mensaje al mercado financiero, expectante por el resultado de los comicios.

“En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado”, dijo Milei en el inicio de su discurso en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, que fue breve y en el que estuvo rodeado de la plana mayor de su Gabinete.

Según el mandatario nacional, el peronismo tuvo un “desempeño” que “suele tener en elecciones de tipo ejecutivas. Tuvieron que poner el aparato peronista que lo hacen de manera muy eficiente”, dijo y continuó: “Por lo tanto, este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”.

Y añadió: “Naturalmente, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir de cara al futuro. Vamos a corregir todos nuestros errores”, reflexionó el presidente.

En esa línea, el mandatario hizo énfasis en su política económica de ajuste y en su política internacional: “Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, vamos a continuar en el lado del bien y no se retrocede ni un milímetro en la política de Gobierno”.

“No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a millones de personas de la pobreza. En definitiva, si hemos cometido errores en lo político los vamos a internalizar, a procesar y modificar las acciones”, señaló Milei y finalizó: “Vamos a ser cada día mejores para tener un mejor resultado en octubre”.

LUIS CAPUTO: “NADA VA A CAMBIAR EN LO ECONÓMICO NI EN LO CAMBIARIO”

Tras confirmarse la dura derrota de La Libertad Avanza (LLQ) en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió esta noche de urgencia a intentar calmar los mercados con un mensaje en sus redes sociales: “Nada va a cambiar en lo económico”. El posteo del ministro, publicado pasadas las 22:00, busca frenar una corrida cambiaria en la apertura del lunes. “Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”, completó.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mensaje es una respuesta directa al dólar cripto, que “voló” este domingo por la noche tras conocerse la derrota del oficialismo nacional en territorio bonaerense.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

