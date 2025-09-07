Conéctate con nosotros

Elecciones en Buenos Aires: Llaryora y Schiaretti criticaron al gobierno nacional

Juan Schiaretti junto a Martín Llaryora. (Foto: Archivo).

El gobernador Martín Llaryora y el candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, cuestionaron las políticas del gobierno del presidente ultarderechista Javier Milei, luego de la derrota del oficialismo nacional en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. También se manifestaron la vicegobernadora Myrian Prunotto y el intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini.

“En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro”, escribió Llaryora en su cuenta de la Red X. En el mismo sentido se pronunciaron otros dos mandatarios de Provincias Unidas, el santafesino Maximiliano Pullaro (UCR) y el chubutense, Ignacio Torres.

“Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí”, señaló Llaryora. Luego agregó que “los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”. Y señaló que “las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”.

Por su parte, Schiaretti expresó que “ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes. El verdadero éxito se mide en sueldos que alcancen, en salarios dignos que den tranquilidad en cada hogar. Hay un camino para no volver a frustrarnos: Provincias Unidas”.

En tanto, la vicegobernadora Prunotto dijo que “hace una semana Corrientes y ahora Buenos Aires. Hay mensajes claros de que los argentinos esperan gestión y diálogo para salir de la crisis y poner al pais en el camino del desarrollo”.

Por último, Passerini, señaló que “con mucha claridad, el pueblo bonaerense se expresó en las urnas. El rechazo al maltrato y al desprecio creciente por los que sufren este ajuste a los hachazos, fue contundente. La verdadera libertad desde el interior productivo, con federalismo, tiene mucho para generar y para brindar una opción superadora a la grieta” y aseguró que “podemos demostrar cómo con números ordenados y con una mirada humana, se puede gobernar mejor, con la gente adentro”.

