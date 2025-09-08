Elecciones en Buenos Aires: El peronismo venció con contundencia al presidente Milei

El peronismo con la coalición Fuerza Patria lograba este domingo una victoria contundente sobre La Libertad Avanza (LLA y el Pro) en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en la provincia de Buenos Aires, con algo más de 13 puntos de ventaja (46.96% a 33,86%). El oficialismo bonaerense cosechaba, con el 86% de las mesas escrutadas, casi 3,5 millones de votos, y LLA obtenía un millón de sufragios menos, unos 2,5 millones de votos.

Somos Buenos Aires, la fuerza que impulsan el peronismo cordobés del ex gobernador Juan Schiaretti, y el radicalismo sin peluca de Facundo Manes y Martín Losteau, junto a intendentes del Pro, reunía el 5,41 por ciento. Por su parte, el FIT (Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad) conseguía el 4,36% de las voluntades.

La elección legislativa hubo una participación del 63,25 por ciento del electorado, casi 7 pp. por debajo del comicio de 2021 -el anterior legislativo de medio término-, cuando el porcentaje de concurrencia llegó a 70,23% del padrón electoral. Es decir, que se produjo una retracción de la participación popular al igual que en el resto de las elecciones que se han desarrollado durante 2025 en distintas provincias.

El peronismo consolidó así su predominio en el distrito gobernador por Axel Kicillof, quien fue parte del armado de unidad que incluyó al PJ Bonaerense que conduce Máximo Kirchner y el Frente Renovador de Sergio Massa, entre otros sectores.

En la Primera Sección, el peronismo, con Gabriel Katopodis y Malena Galmarini a la cabeza, se impuso con el 47,26 por ciento, seguido por LLA con el 37,16, por lo que se quedó con 6 bancas de senadores y los libertarios con 3; mientras en la Segunda, que comprende el noroeste bonaerense, el PJ cosechó el 35,43 y LLA con 29,82 por ciento.

En la Tercera Sección, que abarca el conurbano sur, el peronismo logró el 53,86 por ciento, con Verónica Magario, facundo Tignanelli y Mayra Mendoza a la cabeza, seguido por LLA con el 28,56, con una nómina encabezada por Maximiliano Bondarenko.

En la Cuarta Sección, en tanto, Fuerza Patria obtuvo el 40,28 y le sacó 10 puntos a LLA, con 30,30, y Somos Buenos Aires con el 19,99, de modo que el PJ se quedó con 3 bancas y Somos Buenos Aires y LLA con dos cada uno.

En la Quinta Sección, que corresponde a la costa atlántica, LLA obtuvo la victoria de la mano del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, con el 41,56, seguido por el PJ con el 37,54; mientras en la Sexta, con el 41,79 por ciento, se impuso LLA por sobre el peronismo, con el 34,13 por ciento.

En la Séptima Sección, en tanto, Fuerza Patria obtuvo el 38,22 contra el 32,84 de LLA, y en la Octava, que comprende la región capital, La Plata, los guarismos dieron 43,61 por ciento contra el 36,95 de LLA.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

