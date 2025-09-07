Elecciones en Buenos Aires: Crístina le pidió al presidente “salir de la burbuja”

La ex presidenta Cristina Kirchner le pidió este domingo al presidente ultraderechista, Javier Milei, que “salga de la burbuja”, al manifestarse por el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. “Salí de la burbuja, hermano”, dijo desde sus redes sociales y enumeró las causas del triunfo peronista, al vincular la economía con los escándalos de corrupción: “Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’ no es gratis”, añadió.

Asimismo, se refirió el escándalo sobre las presuntas coimas que cobraría la hermana del Presidente y secretaria de Presidencia, Karina Milei, en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al manifestar que “señalar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal”.

También festejó la derrota adjudicándola a la economía, al señalaar que “mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas”.

“Dejá de echarnos la culpa, que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento”, concluyó.

La alianza peronista Fuerza Patria se impuso hoy por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

MÁXIMO KIRCHNER: “PEDISTE SACAR AL PINGÜINO DEL CAJÓN Y AHÍ LO TENÉS”

El jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, le respondió al presidente Milei, quien en varios momentos de la campaña se había sumado al polémico cántico de la militancia libertaria que pedía “sacar al pingüino del cajón para que vea” a la Argentina gobernada por La Libertad Avanza (LLA), al afirmar que “el pueblo no cambia de idea”.

“Pediste sacar al pingüino del cajón y ahí lo tenés”, le marcó el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense sobre el arrasador triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Y añadió: “Parece que el pueblo no cambia de idea, lleva las banderas de Evita y Perón”, indicó.