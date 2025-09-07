[Elecciones en Buenos Aires] Alfredo Keegan: “El presidente no entendió el mensaje de las urnas”

El candidato a diputado nacional, Alfredo Keegan (APEC), expresó este domingo que “el presidente (Javier Milei) no entendió lo que le dijeron los bonaerenses en las urnas. Su mensaje está cada vez más alejado de la realidad”. Cabe recordar que Milei ratificó en su discurso post-derrota en las legislativas de la provincia de Buenos Aires que ratificaba el rumbo económico.

Las listas del gobierno nacional en alianza con el Pro fueron derrotadas por el frente Fuerza Patria por más de 13 pp. Luego de conocerse los resultados, Keegan dio a conocer su posición a través de un comunicado de prensa.

“El resultado de este domingo en la provincia de Buenos Aires confirma lo que venimos advirtiendo hace tiempo desde APEC: la necesidad imperiosa de modificar la política económica”, señaló Keegan.

“La respuesta electoral del distrito donde vive el 40 % de la población y genera el producto bruto mas importante del país demuestra a las claras que no se puede gobernar dando la espalda a la industria, a las pymes, al empleo y a los altos salarios. Que no hay desarrollo sin educación, ciencia y tecnología. Y que este modelo no es suficiente para darle bienestar a los 50 millones de argentinos”, apuntó.

Siguió diciendo que “es tan responsable el gobierno nacional, como todas aquellas fuerzas políticas y dirigentes que apoyaron la aplicación de este plan económico, votando la ley bases, el veto al aumento de la jubilaciones y la eliminación del presupuesto para los discapacitados”.

