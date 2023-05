Elecciones cordobesas del 25 de junio y del 23 de julio

Entre las once listas anotadas para competir en las próximas elecciones en la provincia de Córdoba está la del nuevo Frente llamado Vamos Córdoba Humanista y Soberanxs, que se viene organizando desde hace varios años y a mí me invitaron hace muy pocos días, como representante en Córdoba del Manifiesto Argentino.

Integran el frente 14 organizaciones de base y el Partido Humanista: el Colectivo Más Democracia, Peronistas Autoconvocados, Empoderadxs, Espacio Tinku, Frente por la Soberanía Nacional Cba, Unidad Ciudadana de Cosquin, Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana, Merendero Pepino Carajo Secc. 13, Frente Federal de los Pueblos, Soberanxs Córdoba, Izquierda Popular, Multisectorial Córdoba sin Neoliberalismo, y yo como Integrante del Manifiesto Argentino, entre otros.

El frente se define como un movimiento kirchnerista nacido desde las bases, en contra de la lista kirchnerista Creo en Córdoba que integran el delasotista Federico Alessandri como candidato a gobernador y Gabriela Estevez (antigua referente provincial de la Cámpora) en cuya lista aparecen personajes delasotistas como Olga Riutort, el mismo Alessandri, el senador nacional Carlos Caserio y Juan Monserrat (dirigente de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba). O sea, una lista K que NO ES K sino delasotista y fue digitada en Buenos Aires, sin consultar ni tener en cuenta a las organizaciones de base de esta ciudad. Curiosamente también integra Creo en Córdoba la referente en esta provincia del dirigente social Juan Grabois, Constanza “Coty” San Pedro. Una mezcolanza.

La situación política en nuestra provincia es una ensalada rusa, con perdón de los rusos. Vamos por parte. Ya mencioné la lista de Creo en Córdoba, del delasotista Federico Alessandri y la referente de la Cámpora Gabriela Estevez.

El candidato a vice gobernador de Luis Juez, quien pasó del peronismo al kirchnerismo y finalmente recaló en el macrismo con la lista Juntos por el cambio, es el radical Marcelo Carasso, quien era presidente del partido hasta que hace unos días pegó el salto. En el lanzamiento de la fórmula estuvieron presentes Patricia Bullrich, Horacio Rodriguez Larreta y el gobernador de Jujuy Gerardo Morales. O sea, el que vote a la lista de Juez estará votando a la derecha macrista.

El candidato a intendente de este espacio es Rodrigo de Loredo, yerno de Oscar Aguad, sirviente de Macri en el aniquilamiento de la Ley de Medios y prestafirma en la (eterna) causa del Correo Argentino. En una interna feroz, de Loredo tuvo que renunciar a la vicegobernación y conformarse con la candidatura a intendente para las elecciones del 23 de julio.

El candidato a vice gobernador del schiaretista Martín Llaryora, con la lista Hacemos por Córdoba, es la radical Myriam Prunotto, que estaba en Juntos por el cambio. O sea, el que vote a Llaryora también estará votando a la derecha macrista.

El candidato a intendente de este espacio “oficialista” es Daniel Passerini, acusado de trata de personas entre otros delitos, causas que siguen abiertas abiertas y totalmente paralizadas. En julio de 2013 el fiscal Hairdabedian mandó a pedir el expediente a Bell Ville para estudiar si corresponde sumar las declaraciones que involucran a los hermanos Passerini, con el objetivo de develar la complicidad del poder político con la red de trata de personas. En 2012 llamó la atención la demora en la fiscalía de Bell Ville para abordar la conexión política del caso. “No puede ser que tengan la denuncia sin determinar si existe delito o no durante tanto tiempo. Más de un año es mucho. La fiscalía tiene dos opciones: puede descartar la denuncia o instruir una causa. Lo que no puede hacer es tenerla cajoneada tanto tiempo”, explicaron en los tribunales federales de Córdoba. Y el candidato a viceintendente de Passerini es Javier Pretto, presidente del PRO hasta que hace unos días dio el salto. Parece ser que es el deporte de moda en nuestra provincia.

Hay 11 listas inscriptas en la justicia electoral para competir el 25 de junio, entre ellas la de Aurelio García Elorrio que pertenece al Opus Dei, acompañado por el ideólogo del rechazo al aborto programado, el abogado Rodrigo Agrelo; la del Frente de Izquierda y los trabajadores (FITU) con su sexta vez candidata Liliana Olivero, integrado por el Frente Socialista, el Partido Obrero sumado a último momento, el MST de Luciana Echevarría y el PTS con Laura Vilchez (quedó afuera el Nuevo Más, encabezado por la dirigente Julia Di Santi y el candidato a intendente Eduardo Mulhall); la lista de La libertad avanza de Milei, encabezada por el empresario Agustín Spachessi, y la del Frente Liberal Demócrata Desarrollista encabezada por el presidente del Partido Demócrata, Rodolfo Eiben.

¿Cómo entender el voto cordobés? Sarmiento, en su FACUNDO, fue uno de los primeros que supo definir a esta tierra conservadora y clerical, donde hasta el zapatero se daba aires de doctor: “el pueblo de la ciudad –decía Sarmiento-, compuesto de artesanos, participaba del espíritu de las clases altas: el maestro zapatero se daba los aires de doctor en zapatería y os enderezaba un texto latino al tomaros gravemente la medida …”

La derecha cordobesa, la de la provincia que organizó junto con la iglesia la “revolución fusiladora” de 1955, ahora es indistintamente peronista o radical. Nosotros lo llamamos “el partido cordobés” o el “cordobesismo”. Desde 1983 gobernó Eduardo César Angeloz y luego Ramón Mestre (el de la represión en Plaza de Mayo en 2001) y ese radicalismo dejó como principal referente a Oscar Aguad. Desde 1999 en adelante nos gobernó José Manuel De la Sota, luego Schiaretti y el próximo seguramente será Llaryora, el actual intendente de Córdoba, cuya pauta publicitaria supera con creces a las de los demás competidores.

Córdoba, desde el s. XIX que no cambia. La provincia fue coherente con su historia conservadora: después de la guerra de la independencia fue la provincia que acogió a todos los españoles expulsados de las otras provincias. Y no se pudo o no se supo desde el gobierno en los tres mandatos ejercidos por el kirchnerismo llegar a fondo con políticas capaces de doblarle el brazo a la aceitada maquinaria del cordobesismo, prohijada por la Fundación Mediterránea. Habrá que aceptar que la principal responsabilidad es nuestra, más allá de que el proyecto que levantó las banderas de lo nacional y popular deberá encontrar las formas de incluir a esta provincia, porque los han convencido de que a los cordobeses el kirchnerismo les ha hecho un daño irreversible, cuando es todo lo contrario.

