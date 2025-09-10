Conéctate con nosotros

Elecciones 2025: Urtubey se reunió con Cristina Fernández de Kirchner

Publicado

Emiliano Strada, Cristina Fernández de Kirchner y Juan Manuel Urtubey. (Foto: Prensa).

La ex presidenta Cristina Kirchner recibió al ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y al candidato a diputado Emiliano Strada, en lo que fue la primera reunión de la ex mandataria con postulantes de Fuerza Patria para las elecciones del 26 de octubre.

Urtubey y Estrada, candidatos por Salta a senador y diputado, respectivamente, fueron recibidos por más de dos horas en el departamento de San José 1111 donde Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, en un encuentro difundido este miércoles.

“Fuerza Patria es la herramienta electoral para frenar la motosierra de Milei”, sostuvo Urtubey, al tiempo que advirtió que la sociedad “se expresó en las urnas el domingo y lo volverá a hacer de manera contundente el próximo 26 de octubre en todo el país y, particularmente, en Salta”.

Y llamó a desde sus redes sociales “a unir fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión, para ponernos juntos de pie y hacer escuchar la voz de quienes no son escuchados”.

Urtubey consideró que los candidatos de Fuerza Patria de Salta son “los únicos capaces de enfrentar y frenar a Milei” porque el resto, dijo, “son todos funcionales al presidente Javier Milei y a su lista” y remarcó que “muchos hoy se presentan como alternativa y en realidad son el lado B del partido del gobierno”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

