Elecciones 2025: Trump felicitó a Milei por la victoria electoral y resaltó el apoyo de Bessent y Rubio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió un nuevo mensaje a Javier Milei, luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la jornada de ayer, al afirmar que “no solo ganó, sino que ganó por mucho”. En la misma línea, y además de volver a felicitarlo, afirmó que la victoria del mandatario argentino fue “aplastante” y que, con estos resultados, la Argentina “justificó la confianza” que depositó el Gobierno norteamericano. También felicitó por la política de apoyo a Argentina, al secretario del Tesoro, Scott Bessent y al secretario de Estado, Marco Rubio.

Estas declaraciones fueron realizadas por Trump al llegar a Japón, en el marco de una visita oficial al país asiático. Además, señaló que el triunfo de Milei tuvo un “nivel inesperado” y lo vinculó implícitamente con “la importante ayuda” que Argentina recibió por parte de su Gobierno.

“Fue algo grandioso. Le doy mucho crédito a Scott (Bessent), Jamieson (Greer) y Marco (Rubio) porque estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica y estamos logrando una posición muy fuerte allí”, añadió.

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO

El Departamento de Estado estadounidense celebró la victoria del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas del domingo, en línea con el mensaje que envió horas antes el mandatario, Donald Trump. “Estados Unidos apoya los esfuerzos de Argentina para estabilizar su economía y la ambiciosa agenda de reformas del presidente Javier Milei”, dice el post que fue replicado por la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina.

En esa línea, el breve mensaje concluye: “Continuamos trabajando con Argentina para fomentar el consenso e implementar reformas sostenibles que aporten estabilidad económica y prosperidad a largo plazo para su pueblo”.

NETANYAHU

El primer ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó al presidente Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas del domingo, en las que se impuso por amplio margen contra el peronismo. “Mi querido amigo Presidente Javier Milei, Sara y yo, y el Estado de Israel le enviamos a usted y al pueblo argentino nuestras más cálidas felicitaciones por su extraordinaria victoria en las elecciones”, escribió Netanyahu en su cuenta de X.

Netanyahu situó a Milei dentro de “los verdaderos líderes” del mundo porque considera que, tras estas elecciones, “desafió las probabilidades en pos de una gran causa”.

En la misma publicación, el primer ministro israelí incluyó una frase que suele utilizarse en el Ejército local y que se la dedicó expresamente al presidente argentino: “Quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste”, aseguró.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

