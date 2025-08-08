Elecciones 2025: La alianza libertaria, tres frentes peronistas, la UCR, el trotskismo, y otras dos coaliciones de centro derecha para octubre

El mapa de las elecciones legislativas del 26 de octubre ya quedó perfilado un día antes del cierre formal para presentar las alianzas electorales. Competirán tres frentes con base peronista; la alianza de la Libertad Avanza con el juecismo, el MID y Primero La Gente; la UCR con la lista 3; el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT); Ciudadanos -encabezado por “la Coneja” Héctor Baldassi- y la coalición Encuentro por la República, integrada por los partidos Encuentro Vecinal, Coalición Cívica y Republicanos Unidos. El Pro de Mauricio Macri no integra ninguno de los acuerdos electorales y no tomará parte oficialmente de ninguna de las propuestas. Las elecciones marcarán de manera formal el sello Juntos por el Cambio (JxC). En tanto, las listas de candidatos deberán ser oficializadas ante la Justicia electoral el próximo domingo 17 de agosto.

Finalmente, el oficialismo nacional conformó una alianza con el Frente Cívico del senador Luis Juez, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Primero La Gente, de Sebastián García Díaz, que hasta los comicios pasados fue parte de JxC. La lista está en manos de la secretaria General del gobierno nacional, Karina Milei, y será encabezada por dos libertarios. Recién en el tercer lugar ingresaría un candidato aliado. Ese sitio fue ofrecido al radical Rodrigo De Loredo. Habrá que ver si el actual diputado nacional da el salto desde la UCR a la LLA, luego que rechazara concurrir a internas frente al ex intendente Ramón Mestre, este domingo 10 de agosto. La diputada nacional Laura Rodríguez Machado, que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también podría integrar la boleta violeta.

Por su parte, habrá tres propuestas con eje en fuerzas peronistas de distinto signo. Por un lado, estará el cordobesismo del gobernador Martín Llaryora y el ex mandatario, Juan Schiaretti, con el PJ cordobés como referencia principal. Tomará el nombre de Provincias Unidas, un frente nacional en el que confluyen distintas fuerzas provinciales compuestas por peronistas moderados y de centro-derecha, radicales, macristas, socialistas y otros sectores. Todos gobiernan sus distritos. En Córdoba está integrada por 14 partidos políticos, entre los que figura Hacemos, la fuerza política fundada por Schiaretti.

En tanto, la peronista Natalia de la Sota será candidata por la alianza Defendamos Córdoba, que integran los partidos Frente Grande y Laboralista, pero que se asienta en sectores y dirigentes del delasotismo y el Frente Renovador de Sergio Massa. El perfil de esta alianza es también “cordobesista”, pero crítico con el presidente Milei. Su participación aparece como una interna abierta dentro del oficialismo y de posicionamiento rumbo a 2027.

La alianza Fuerza Patria será el otro espacio peronista que tomará parte del comicio. Está referenciado en la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el peronismo nacional.

La UCR concurrirá a los comicios con lista propia luego de la dura disputa judicial que se entabló entre el sector conducido por el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, y De Loredo, impulsor de una alianza con La Libertad Avanza (LLA); y el ex intendente de Córdoba Capital, Ramón Mestre (h) y otros sectores radicales como el de Construyendo Córdoba, que proponían un acuerdo electoral con centro en la UCR y alejado de los libertarios. Ahora, el candidato será Mestre, ya que el oficialismo partidario retiró la nómina que lideraba De Loredo.

También se presentan las siguientes alianzas:

-Frente de Izquierda y de los Trabajadores, integrada por el Partido Obrero, La Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

-La alianza Encuentro por la República conformada por los partidos Encuentro Vecinal, Coalición Cívica y Republicanos Unidos.

-Ciudadanos, con la confluencia de la UCEDÉ, y liderado por Baldassi.

