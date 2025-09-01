Conéctate con nosotros

Elecciones 2025: Se realizó en Córdoba una caravana por “Cristina libre”

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Pablo Carro, participó de la caravana por "Cristina libre". (Foto: Prensa / Archivo).

Los diputados nacionales Pablo Carro y Gabriela Estévez encabezaron este lunes la caravana por “Cristina libre”, bajo la consigna “Ni muerta, ni presa. Libre e inocente”. La actividad se desarrolló al cumplirse tres años del intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En Córdoba, la caravana partió de Ciudad de las Artes, pasó por la Rotonda del Dante del Parque Sarmiento y concluyó en el edificio de Tribunales Federales.

Carro, que encabeza la lista de Fuerza Patria para las elecciones del 26 de octubre, dijo este lunes que “la compañera Cristina es inocente y su detención no es otra cosa que la proscripción para la más importante dirigente política de Argentina”.

También se refirió a la causa judicial tras el atentado hace tres años, cuando Fernando Sabag Montiel intentó matar a CFK: “Se desarrolla el juicio oral contra los autores materiales, con una investigación muy amañada, perdiéndose en el camino importantes pruebas. Siempre se apuntó sólo a quienes actuaron esa noche, sin indagar sobre los autores materiales, los instigadores, ni menos a quienes se denunció por haber financiado el ataque: el Grupo Caputo; de la familia del actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo”.

En la caravana realizada en Córdoba estuvieron presentes todos los integrantes de la lista de Fuerza Patria. Además de Pablo Carro, participaron Constanza “Coti” San Pedro, Pablo Tissera, Florencia Dahbar y demás candidatos.

