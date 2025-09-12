Elecciones 2025: Schiaretti y Randazzo se reunieron con Pichetto, Monzó, Stolbizer y Tavela para impulsar la campaña en Buenos Aires

Los candidatos a diputados nacionales Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba) y Florencio Randazzo, se reunieron con otros tres candidatos de Provincias Unidas por la provincia de Buenos Aires, los actuales diputados nacionales Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Danya Tavela; y con el jefe del bloque de Encuentro Federal en la Cámara baja, Miguel Pichetto. La foto del encuentro busca motorizar la campaña en el distrito bonaerense, donde la polarización entre el peronismo y el oficialismo nacional redujo notoriamente el caudal de los otros espacios en los recientes comicios legislativos del domingo 7 de septiembre.

“Nos reunimos con Schiaretti para hablar de lo que viene: defender el presupuesto de universidades, del Garrahan, y acompañar a los gobernadores en su reclamo de ATN. Mientras (Javier) Milei ajusta y abandona, nosotros vamos a insistir”, expresó el ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, sobre los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de salud pediátrica.

Por su parte, Monzó expresó que Provincias Unidas está “construyendo una alternativa nacional a los dos tipos de populismo que gobiernan el país: el de Milei y el del kirchnerismo. Provincias Unidas es un equipo con gente con probada trayectoria en la gestión pública, que dialoga. Trabajamos por una Argentina productiva”, subrayó el ex presidente de la Cámara de Diputados.

En tanto, Tavela destacó “la construcción de una alternativa federal que tenga como prioridad en su agenda la educación, el trabajo y la producción”. La diputada de Democracia para Siempre, que pertenece a la corriente radical Evolución referenciada en Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, pidió que “el esfuerzo de todos los argentinos” sea “valorado y respetado”.

En tanto, Schiaretti dijo, luego del encuentro, que “es posible eliminar las retenciones. Se puede mantener un equilibrio fiscal que sea sustentable en el tiempo y no a los hachazos, manteniendo una economía ordenada”. El ex gobernador intenta posicionarse desde Córdoba como un candidato de alcance nacional y enfrentado con el presidente Javier Milei.

Siguiendo ese andarivel, también señaló que “vetar la “Ley Garrahan” es darle la espalda a los niños y a la salud pública. Se trata de un financiamiento que representa menos del 0,02 % del PBI —unos 100 millones de dólares anuales—, la mitad de lo que evade cada año el señor del tabaco (Tabacalera Sarandí), según peritos de la Corte Suprema. Lo cual prueba el absurdo del veto a la ley. En el Garrahan se atienden miles de chicos de todo el país, se da respuesta a la discapacidad, se realizan trasplantes de alta complejidad y se forman profesionales que sostienen la salud pediátrica nacional”.

Por otro lado, aseguró sobre el reciente veto a la Ley de Financiamiento universitario que “la universidad pública argentina es un motor de movilidad social ascendente, de progreso y de desarrollo científico. Es la oportunidad para que nuestros hijos y nietos tengan un futuro mejor. No se trata de ideología, sino de sentido común y de respeto a lo que somos como Nación: un país que apostó siempre a la educación pública, gratuita y de calidad”.

Provincias Unidas es el espacio político que conformaron los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (UCR, Santa Fe), Ignacio “Nacho” Torres (Pro, Chubut), Claudio Vidal (PJ, Santa Cruz), Carlos Sadir (UCR, Jujuy) y Gustavo Valdés (UCR, Corrientes).

Justamente, los gobernadores se reunirán en Río Cuarto, este viernes, en lo que apunta a convertirse en una puesta en escena de este espacio moderado de centro. También, en el marco de la Exposición Rural que se realiza en esa ciudad del sur provincial, se reunirán con la Mesa de Enlace del campo. En esa linea, se espera un pronunciamiento en favor de la eliminación de las retenciones y contra los últimos vetos dispuestos por el presidente Javier Milei.

