Elecciones 2025: Schiaretti dijo que Provincias Unidas “viene a proponer un país normal que deje atrás la grieta”

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, sostuvo que esa agrupación representa la “fuerza” del interior que “viene a proponer un país normal que deje atrás la grieta, el pobrismo y el capitalismo de amigos”. Schiaretti formuló estos conceptos al exponer en la Fundación Mediterránea, donde habló sobre los comicios del 26 de octubre, el fallo de censura previa ante la difusión de audios de supuestos sobornos en la compra de medicamentos y las retenciones.

“Lo nuevo en esta elección es Provincias Unidas. (Javier) Milei no es lo nuevo. Milei es un emergente de la grieta, de la frustración y del fracaso del kirchnerismo. El kirchnerismo no vuelve, se apaga y va quedando relegado en el conurbano bonaerense: ya volvió con Alberto Fernández y fue el mayor desastre de la historia democrática argentina”, expresó.

Schiaretti agregó que “Argentina no aguanta más frustraciones. Provincias Unidas es la fuerza del interior que viene a proponer un país normal, que deje atrás la grieta, el pobrismo y el capitalismo de amigos”, afirmó el candidato a diputado. Señaló luego, que esa fuerza expresa “producción, trabajo, federalismo y sentido común. Eso es lo nuevo que estamos construyendo”.

Al ser consultado cuales son las aspiraciones de Provincias Unidas para las presidenciales de 2027, Schiaretti pidió ir “paso a paso”, al advertir que “ahora lo que queremos es llevar al Congreso una fuerza que aporte racionalidad y que ponga límites donde haya que ponerlos, para que la Argentina no vuelva a caer en nuevas frustraciones”.

Sobre el fallo del juez Alejandro Maraniello, señaló que “la libertad de prensa es un pilar de la democracia. Mecanismos como la censura previa son inaceptables y constituyen un retroceso repudiable”, según se informó en un comunicado.

Añadió que “ningún país que quiera progresar puede funcionar si el oficialismo cree que puede refundar todo a su antojo o si la oposición se dedica a querer que el gobierno se caiga. Eso no es democracia, eso es decadencia”.

EQUILIBRIO FISCAL

El ex gobernador cordobés afirmó que “el equilibrio fiscal es innegociable”, pero advirtió que “no debe hacerse a los hachazos” porque “sino no dura mucho”. Schiaretti destacó que lo importante es la asignación de prioridades para que el gasto público sea eficiente y abogó por cambios en la forma en que se distribuyen los recursos.

“Milei ataca el déficit fiscal, pero de una forma no sustentable. No va a aguantar el país que no se atienda a los discapacitados. No va a aguantar el país que los jubilados ganen 41% menos que en 2017. No va a aguantar que no se mantengan los 40.000 kilómetros de rutas”, enumeró. En ese sentido alertó: “El riesgo es que el superávit no se sostenga en el tiempo y que vuelva todo para atrás”.

El ex mandatario cordobés destacó en ese sentido el rol que tendrá el espacio político “Provincias Unidas”, del cual es uno de los impulsores. “Provincias Unidas es gente de gestión no de recitar consignas”, remarcó Schiaretti.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.