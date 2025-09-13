Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Elecciones 2025: Rodríguez Machado aseguró que “los candidatos de Provincias Unidas no están pensando en defender a Córdoba en el Congreso”

Publicado

Los candidatos de La Libertad Avanza en un acto en Río Cuarto. (Foto: Prensa).

A la par de Provincias Unidas, la alianza libertaria de Córdoba hizo campaña en Río Cuarto, con presencia en la Expo Rural 2025 que se realiza en esa ciudad del sur provincial y con un acto. Allí, la diputada nacional y candidata a la reelección, Laura Rodríguez Machado, planteó que “los candidatos de Provincias Unidas no están pensando en defender a Córdoba ni a la Argentina en el Congreso. Están mirando estas elecciones como un trampolín a la carrera presidencial dentro de dos años”, en alusión al ex gobernador Juan Schiaretti, que encabeza la boleta del oficialismo provincial.

“Nosotros, en cambio, queremos representantes que se planten en el Congreso a defender la producción, el campo y las ideas de la libertad, sin especular con ambiciones personales”, agregó la dirigente alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Turismo

Por su parte, Gonzalo Roca, primer candidato de la alianza libertaria, insistió en esa línea discursiva: “Necesitamos que quienes nos representen estén comprometidos con el crecimiento de nuestra provincia y con las ideas de libertad que transforman la vida de todos. Córdoba merece legisladores que trabajen por el progreso y no por intereses políticos personales”.

Epec

En tanto, el jefe de campaña y actual presidente del bloque libertario de la Cámara Baja, Gabriel Bornoroni, remarcó la necesidad de defender el proyecto presidencial en el Congreso: “El presidente Javier Milei necesita que lo acompañemos con más legisladores que defiendan las ideas de la libertad en el Congreso. Cada banca que ganemos será un freno a los que quieren trabar las reformas y un impulso para que la Argentina pueda salir adelante”.

Telecom

Finalmente, la candidata local, Laura Soldano destacó la importancia del encuentro: “Hoy Río Cuarto demostró que está de pie y que quiere ser protagonista de este cambio histórico. No nos resignamos a más de lo mismo, venimos a trabajar para que La Libertad Avanza sea la voz de cada productor, cada comerciante y cada familia que está cansada de los impuestos y de los privilegios de la política”.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Análisis del editor

Elecciones en Buenos Aires: Un gobierno en estado de shock y frente al fantasma de la gobernabilidad

El resultado de la elección legislativa del domingo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, en las que el peronismo unido alrededor...

Hace 4 días

Noticias

Financiamiento universitario: Tras el veto presidencial, la oposición, gremios y estudiantes convocaron a una nueva marcha federal

Tras la comunicación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, la oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron...

Hace 2 días

Noticias

Comisión $Libra en Diputados: Apuntan contra la Oficina Anticorrupción por “cubrir” al presidente y citan a Karina Milei

La comisión investigadora $Libra volvió a reunirse este martes pese a la negativa del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de comparecer a...

Hace 3 días

Noticias

Elecciones en Buenos Aires: Francos felicitó a Kicillof por Whatsapp, pero desestiman que Milei vaya a recibir al gobernador

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le envió este lunes un mensaje por Whatsapp al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para felicitarlo por...

Hace 4 días