Elecciones 2025: Rodríguez Machado aseguró que “los candidatos de Provincias Unidas no están pensando en defender a Córdoba en el Congreso”

A la par de Provincias Unidas, la alianza libertaria de Córdoba hizo campaña en Río Cuarto, con presencia en la Expo Rural 2025 que se realiza en esa ciudad del sur provincial y con un acto. Allí, la diputada nacional y candidata a la reelección, Laura Rodríguez Machado, planteó que “los candidatos de Provincias Unidas no están pensando en defender a Córdoba ni a la Argentina en el Congreso. Están mirando estas elecciones como un trampolín a la carrera presidencial dentro de dos años”, en alusión al ex gobernador Juan Schiaretti, que encabeza la boleta del oficialismo provincial.

“Nosotros, en cambio, queremos representantes que se planten en el Congreso a defender la producción, el campo y las ideas de la libertad, sin especular con ambiciones personales”, agregó la dirigente alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Por su parte, Gonzalo Roca, primer candidato de la alianza libertaria, insistió en esa línea discursiva: “Necesitamos que quienes nos representen estén comprometidos con el crecimiento de nuestra provincia y con las ideas de libertad que transforman la vida de todos. Córdoba merece legisladores que trabajen por el progreso y no por intereses políticos personales”.

En tanto, el jefe de campaña y actual presidente del bloque libertario de la Cámara Baja, Gabriel Bornoroni, remarcó la necesidad de defender el proyecto presidencial en el Congreso: “El presidente Javier Milei necesita que lo acompañemos con más legisladores que defiendan las ideas de la libertad en el Congreso. Cada banca que ganemos será un freno a los que quieren trabar las reformas y un impulso para que la Argentina pueda salir adelante”.

Finalmente, la candidata local, Laura Soldano destacó la importancia del encuentro: “Hoy Río Cuarto demostró que está de pie y que quiere ser protagonista de este cambio histórico. No nos resignamos a más de lo mismo, venimos a trabajar para que La Libertad Avanza sea la voz de cada productor, cada comerciante y cada familia que está cansada de los impuestos y de los privilegios de la política”.

