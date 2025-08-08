Elecciones 2025: Piden la renuncia de Ferrer, cuestionan a De Loredo, y llaman a reorganizar la UCR

El sector interno de la UCR, Construyendo Córdoba, que lideran los legisladores provinciales, Dante Rossi y Sebastián Peralta y el ex intendente de Río Cuarto, Marcos Jure, reclamaron este jueves la renuncia del presidente del Comité Provincia de la UCR, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer. También responsabilizaron al diputado nacional Rodrigo De Loredo de la crisis desatada en el radicalismo en el marco de la definición de alianzas y elección de candidatos para los comicios legislativos de octubre de 2025.

Cabe recordar que la Justicia Electoral ordenó la realización de elecciones internas el domingo 10 de agosto con el objetivo de elegir los candidatos que representarían a la UCR el 26 de octubre próximo, pero la conducción partidaria decidió no llevar a cabo el mandato judicial, retirar su lista de candidatos, y acusar al mestrismo y sus aliados de “extorsión política”.

Rossi, Peralta, Jure, Cristian Canalis, y Yanina Pérez dieron a conocer el jueves una nota dirigida a la mesa directiva partidaria, donde solicitan la renuncia de Ferrer. Allí tratan de “responsable político” de lo sucedido a De Loredo. Dice el texto que (tenemos) la profunda convicción de que es necesario un cambio de rumbo urgente en la conducción de nuestro histórico partido en la provincia de Córdoba”.

Explica que “tras el reciente y contundente fallo judicial, se ha evidenciado una grave crisis de liderazgo que ha culminado en una situación sin precedentes, por primera vez en 135 años de historia de la Unión Cívica Radical. Esta tragedia política, producto de una miopía política y un manejo deficiente, no solo ha afectado de manera irreparable la credibilidad y el prestigio del partido, sino que ha dañado los cimientos democráticos que siempre hemos defendido”.

Agrega que “los resultados de esta gestión son claros. La falta de transparencia y el deficiente manejo de las cuestiones internas han derivado en una situación insostenible, que nos aleja de nuestros principios éticos y democráticos. El desgaste institucional provocado por estos acontecimientos recientes nos obliga a ser honestos y a reconocer que el actual liderazgo ha agotado su ciclo. Es imperativo que el partido inicie una etapa de reconstrucción que solo será posible con una renovación total de sus autoridades”.

Y cierran diciendo: “Por lo expuesto, solicitamos formalmente que el presidente Marcos Ferrer presente su renuncia al cargo que ostenta al frente del Comité Central de la Provincia de Córdoba, y que Rodrigo de Loredo asuma su responsabilidad política por la situación actual. Esta decisión, aunque difícil, es la única vía para devolverle la dignidad a nuestro partido y recuperar la confianza de la sociedad cordobesa. Es un acto de responsabilidad y de compromiso con el futuro de la UCR”.

