Elecciones 2025: Paulón estuvo en Córdoba impulsando su agenda contra “corrupción y el odio”

Publicado

El diputado nacional, Esteban Paulón, junto al legislador provincial, Matías Chamorro, en un encuentro realizado en Córdoba este fin de semana. (Foto: Prensa).

El diputado nacional y candidato a senador por CABA, Esteban Paulón (Partido Socialista), participó en Córdoba, de un encuentro con referentes de la diversidad del socialismo, bajo el lena “Un futuro es mejor con igualdad”. Paulón impulsó en la actividad, su agenda “contra la corrupción y el odio y por un futuro con igualdad”.

Paulón tomó parte de un panel que se llevó adelante en 220 Cultura Contemporánea, moderado por la periodista Diana Zurco, e incluyó a la investigadora y feminista Noe Gall y a la activista climática Milagros Oliva, para debatir debate sobre “cómo enfrentar los retrocesos actuales y proyectar un país con justicia social, ambiental y de género”.

Por su parte, el legislador provincial, Matías Chamorro (Partido Socialista – Provincias Unidas) recibió al diputado nacional y destacó “el rol del socialismo como una oposición firme al gobierno nacional y sus políticas de ajuste fiscal sin un plan productivo comentó”.

A través de un comunicado de prensa, Chamorro afirmó que “mientras el presidente Javier Milei multiplica los discursos de odio y la hermana se ve envuelta en escándalos de corrupción gravísimos —como el presunto esquema de coimas por la venta de medicamentos a personas con discapacidad; el escándalo internacional de la estafa de la criptomoneda $LIBRA; y el ingreso al país de valijas sin control aduanero vinculadas a personas cercanas al gobierno— los socialistas planteamos otro camino. Estamos para enfrentar la crueldad de los ajustes en discapacidad, para frenar el avance de los ataques de odio y para defender la democracia con igualdad y sin privilegios”.

El legislador dijo además que “la visita de Paulón a Córdoba llega en un momento clave, ya que el referente nacional socialista asume una nueva etapa política como candidato a senador, desde donde busca consolidar una alternativa que combine federalismo, igualdad y transparencia”.

Agregó en ese sentido, que “necesitamos más voces en el Senado que, como Esteban, se animen a confrontar a este gobierno que ajusta a los más vulnerables sin un plan de desarrollo productivo para el país. El socialismo tiene un desafío muy grande en todo el país para defender derechos conquistados y no volver al pasado”.

