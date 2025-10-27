Elecciones 2025: Milei derrota al peronismo, pero pierde con los que no fueron a votar

Con la ayuda de Estados Unidos y de un “virtual” ministro de Economía Scott Bessent, el gobierno del ultraderechista Javier Milei pudo completar, en las elecciones legislativas nacionales de medio término, un giro a la derecha que promete una radicalización de su política económica, social, cultural y externa. Pese a ello, la administración libertaria perdió a manos del brutal ajuste del gasto público, las medidas de desregulación y apertura económica, y las denuncias de corrupción que acumula en sus dos años de gestión, más de cinco millones de votos entre la primera vuelta de 2023 y este comicio. No es el único golpe en la línea de flotación libertaria: Los argentinos que no fueron a votar son 11,4 millones, superando en 2,1 millones al total de las adhesiones reunidas por el oficialismo en esta elección.

La suma de lo obtenido por Milei y el coptado Pro de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en 2023 había llegado a 14.414.013 sufragios. Este domingo 26 de octubre, el oficialismo no llegó a los 10 millones de votos, al lograr 9.321.357 voluntades. En el camino dejó nada menos que casi 5,1 millones de votos.

Con la consolidación y virulencia del ajuste, se profundizó, además, un fenómeno que apareció durante las elecciones provinciales de este año, que fue el ensanchamiento de un bloque de no votantes desencantados, al menos, con las opciones políticas que tenía a disposición en cada acto electoral. Mientras que en 2023 no concurrió a las urnas el 22,95% del padrón, un total de 8.320.202 personas, en 2025 no lo hizo el 32,08% (+9,13 pp.), que alcanza a la friolera de 11.422.904 ciudadanos.

Por cierto, el peronismo no fue el receptor del descontento contra el ajuste y la política económica de Milei como suele suceder en la dinámica clásica entre oficialismos y oposición. En la primera vuelta de 2023, Sergio Massa, como cabeza de fórmula de Unión por la Patria (UxP), reunió 9.853.492 votos y ahora, entre Fuerza Patria y todas las versiones justicialistas provinciales, ese número se redujo a 7.533.838 sufragios. Una pérdida de 2,32 millones de voluntades.

Surge con nitidez que tanto la ultraderecha como el peronismo están asentados sobre un volcán de desencantados y desesperanzados con la oferta política y el futuro que esta les propone. Por primera vez desde 1983, ese volumen llegó al tercio del electorado total y es la segunda oportunidad en que supera en cantidad de personas al ganador de la elección (la anterior fue en la primera vuelta de 2003, con 5,5 millones de no votantes contra los 4,7 millones que apoyaron a Carlos Menem. Luego, el riojano se bajaría de la segunda vuelta y Néstor Kirchner sería proclamado presidente). Esto revela con elocuencia los perniciosos efectos del modelo económico y político. La diferencia sustancial respecto de hace 22 años, es que, en aquel momento, la elección se desarrolló luego de la implosión social producida por la crisis de la Convertibilidad y, en esta ocasión, el país no se encuentra en un punto similar, pero si dentro de una profunda crisis fruto del modelo económico y político y del estancamiento que se arrastra desde 2015.

Milei parece haber ganado una nueva y efímera vida que es más breve y de menor valor que la obtenida en 2023. El margen de tiempo para que la “revolución de derecha” que lidera tenga efecto positivo sobre la vida cotidiana de la sociedad durará poco tiempo.

Pese a ello, en el contexto de perdida de legitimidad del sistema político, el bloque de centro-derecha logró revalidar en el “mano a mano” su supremacía sobre el bloque de centro-izquierda. Esa victoria parcial le permite intentar implantar su programa para desarticular la capacidad del Estado de intervenir en la economía. Milei ha demostrado en este tiempo que no le tiembla el pulso al momento de llevar adelante el modelo económico del poder financiero internacional y su alineamiento con Estados Unidos, que lo convierte en un peón en el tablero internacional. El gabinete ha quedado en manos de ex empleados del banco JP Morgan, una de las espadas del poder financiero internacional, en el manejo de la economía, las relaciones internacionales, el Banco Central y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). Al punto que, hasta un ciudadano de otro país, en este caso Chile, ex JP Morgan, José Luis Daza, es viceministro de Economía; y que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent (que trabajó, entre otros, para George Soros), interviene y ordena medidas económicas en Argentina a través de la Red X. Nunca antes, en la historia argentina, una política de corte imperial se ejecutó de modo tan descarado ni evidente.

Dentro de este contexto se produjo la victoria de Milei que, con 107 diputados y 20 senadores propios, tendrá suficiente poder de fuego para tratar de avanzar con su agenda política y económica neoliberal. Está claro que la mayoría de los que fueron a votar le dieron su apoyo, pero el crecimiento de los “no votantes” indica que se trata de un fenómeno circunstancial, tanto por las consecuencias de la política del gobierno libertario, como por la incapacidad del peronismo en construir un discurso alternativo. La victoria no le dio oxigeno ni un cheque en blanco, en realidad le otorgó un plazo fijo que deberá ser honrado más temprano que tarde. A partir de ahora, es posible que no haya segundas oportunidades y que, si el descontento no es calmado por resultados positivos de la política oficial, los márgenes de la gobernabilidad institucional y consenso social sean derretidos por el fuego del volcán social en el que está parado el país.

