Elecciones 2025: Milei defendió a su hermana en el acto de cierre de campaña e hirieron a un periodista

El presidente Javier Milei rechazó este miércoles las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”, defendió a su hermana, Karina, y afirmó que La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo está en un “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo en la provincia de Buenos Aires.

Así se expreso el mandatario al encabezar un disminuido acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la localidad de Moreno. En el lugar se registraron incidentes entre militantes de LLA y otros manifestantes y también resultó herido un periodista cuando intentaba entrevistar a militantes libertarios que ingresaron “encapuchados” al predio del acto.

“Cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, dijo cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. “Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal (Alberto) Nisman. Se metieron con mi hermana”, enumeró, aunque sin mencionar la causa por las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Y añadió: “¿No tomaron nota que me agrando en la adversidad? Hasta el 26 de octubre le pueden sumar niveles de dificultad y las vamos a pasar igual”, desafió. También sostuvo que LLA y el peronismo están en un “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo. “Al kirchnerismo este escenario le aterra y por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo, y operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien”.

Del acto participaron la propia Karina Milei y los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, además de gran parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, entre otros.

Además de la polarización, el mandatario utilizó gran parte de su discurso para alentar la asistencia a las urnas el domingo, al advertir que, en caso contrario, el PJ “va a quedarse con la provincia”.

PERIODISTA HERIDO

El cronista Cristian Mercatante, del canal América, fue alcanzado por un objeto contundente arrojado a modo de proyectil y terminó con una herida en la cabeza y la cara ensangrentada, mientras era asistido por personal del sistema de salud. La agresión se produjo en medio de un clima de hostilidad en las inmediaciones del Club Villa Ángela. Mercatante, quien trabaja como cronista para el programa “Desayuno Americano”, fue atacado por militantes que se encontraban en el lugar.

El episodio de violencia se enmarca en una escalada de discursos estigmatizantes contra la prensa por parte del oficialismo. “Esto es lo que pasa cuando el presidente dice que ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas’”, señalaron colegas del cronista agredido al repudiar el hecho.

El ataque al periodista es el corolario de una jornada de máxima tensión en Moreno, que estuvo precedida por amenazas de dirigentes opositores, una advertencia formal del Ministerio de Seguridad bonaerense sobre “graves riesgos” y la controvertida entrada al predio de un grupo de encapuchados sin que interviniera la Policía Federal.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

