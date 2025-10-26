Elecciones 2025: La participación electoral en todo el país fue del 67,85%, la más baja desde 1983

La participación electoral en los comicios legislativos de este domingo 26 de octubre fue del 67,85 por ciento, según informó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983. El cierre del acto electoral se produjo a las 18 horas. No hubo denuncias de irregularidades.

A través estas elecciones, que se llevaron a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. El sistema de BUP no mostró dificultades relevantes a lo largo de la jornada.

De un padrón de 35.987.634 de ciudadanos, votaron 24,417 millones de personas y no fueron a votar 11,570 millones de electores. Se trata de un comportamiento en línea con lo que habían anticipado las elecciones provinciales realizadas durante este 2025.

En el año 2021, había votado el 71,83% del padrón y en 2023, donde también se eligió presidente, había participado el 77% de los ciudadanos.

En las primeras legislativas posteriores a la dictadura, la participación había sido la más alta en democracia: en aquella oportunidad se había presentadp más del 85% del padrón electoral.

En Córdoba, según informó a Cadena 3 el secretario electoral federal, Guillermo Fernández, la participación de los votantes rondaría el 65%, con un desarrollo ordenado y una organización que calificó de “muy buena”. “Era nuestra primera experiencia con la boleta única, y la verdad que teníamos algunas dudas, pero el acto ha sido muy bueno y sigue siéndolo hasta ahora”, expresó Fernández.

Hasta ahora, el peor valor se había producido en las legislativas de 2021, con un 67,6% de ciudadanos que emitieron su voto.

La consultora Delfos había medidos en la semana previa a la elección, un porcentaje de participación electoral probable de 66,2% en la Provincia de Córdoba. Mientras que en septiembre había registrado que el porcentaje de potencial concurrencia a las urnas sería de 62,7%, y en agosto de 58,4%.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.