Elecciones 2025: Kicillof llamó a votar por Fuerza Patria contra el modelo de Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llamó hoy a votar por Fuerza Patria en las elecciones provinciales del próximo domingo y le pidió al electorado que rechace el modelo de Javier Milei en “las urnas” y no en las redes sociales.

“Lo que más le va a doler a Milei no es por las redes, es en las urnas”, arengó Kicillof en referencia a las elecciones legislativas bonaerenses, donde se votan diputados, senadores provinciales y consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires.

Al encabezar un acto en Tigre junto al referente del Frente de Renovador y ex candidato presidencial, Sergio Massa, el gobernador dijo que la “única” boleta que puede ponerle un freno al gobierno libertario en ese distrito es la de Fuerza Patria.

En efecto, Kicillof reconoció la “generosidad política” y la “comprensión de la etapa” de Massa, a quien definió como uno de los “más importantes artífices de la unidad”, a lo que el tigrense, debajo del escenario, correspondió los elogios visiblemente emocionado.

“Es un voto de autodefensa, para cuidar a nuestro pueblo: a los discapacitados, los jubilados, los comerciantes y los productores”, enumeró Kicillof, y planteó que los bonaerenses están “ante el momento de la verdad” porque “en democracia” existe una “oportunidad enorme” de decirle “no a Milei” en la elección.

“En vez de enojarse y quejarse, hay una forma de decirle que no a Milei y es con la boleta de Fuerza Patria”, enfatizó Kicillof.

En el acto estuvieron también los candidatos a senadores bonaerenses Gabriel Katopodis y Malena Galmarini; y el candidato a diputado nacional Sebastián Galmarini.

En tanto, Kicillof cerrará este jueves la campaña de Fuerza Patria con visitas a Merlo y Lomas de Zamora, mientras que por la tarde retomará una vieja estrategia proselitista al encabezar una charla y “mateada” con vecinos en La Plata.

El evento en La Plata será desde las 17 en la Plaza Malvinas Argentinas, con la participación del intendente local, Julio Alak, militantes y vecinos platenses.

Además, se aguardaba la presencia de los candidatos de la alianza peronista que corresponden a ese distrito: Ariel Anchaco, camporista que encabeza la lista de Fuerza Patria en la Octava Sección; Lucia Iáñez, cercana a la fuerza política del gobernador, y el massista Juan Malpeli, entre otros.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

