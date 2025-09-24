Elecciones 2025: García Elorrio criticó la presencia de Rodríguez Machado en la lista libertaria

El candidato a diputado nacional por Encuentro por la República, Aurelio García Elorrio, cuestionó la presencia de la actual diputada nacional, Laura Rodríguez Machado, en la lista de candidatos de La Libertad Avanza para los comicios legislativos del próximo 26 de octubre. García Elorrio criticó a la legisladora del Pro por su posición favorable al aborto.

En su visita a la ciudad de Villa Dolores, García Elorrio dijo que “el presidente Javier Milei captó una enorme cantidad de votos diciendo que su objetivo es la derogación de la ley del aborto en la Argentina y hoy propone una candidata con posibilidades concretas de ser diputada que durante su mandato como senadora nacional fue autora de un proyecto de ley de legalización del aborto y votó favorablemente la ley que hoy rige”.

El candidato de la derecha católica y de sectores evangelistas afirmó, en esa línea, que “metiendo en el Congreso impulsores del aborto legal será cada día más difícil derogar la ley del aborto en Argentina”.

“Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, en 2023, en los hospitales públicos de Argentina fueron abortados 106.000 niños de los cuales más de 9.000 fueron en Córdoba. A eso hay que agregarle los abortos practicados en el sector privado, que en el caso de Córdoba no son menos de otros 9.000 anuales, dado que más del 60% de la población cordobesa tiene obra social”, apuntó García Elorrio.

Por último, señaló que “es hora de activar una estrategia en el Congreso de la Nación para derogar esta ley injusta”.

