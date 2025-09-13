Elecciones 2025: Desde Río Cuarto, Provincias Unidas busca posicionarse como una expresión alternativa a Milei y el peronismo

Con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, el ex gobernador y candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, y los mandatarios radicales de Santa Fe, Corrientes y Jujuy, Maximiliano Pullaro, Gustavo Valdés y Carlos Sadir, Provincias Unidas se mostró este viernes, en Río Cuarto, como un espacio político alternativo al presidente ultraderechista, Javier Milei, y al peronismo.

Con un llamado al diálogo, el rechazo a los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia Pediátrica y de distribución de los ATN, y el reclamo de que se eliminen las retenciones agropecuarias, la coalición centrista trata de hacerse lugar en un contexto de polarización entre libertarios y peronistas.

Estuvieron ausentes con aviso los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres (Pro), y Santa Cruz, Claudio Vidal, que lidera una alianza provincial de peronistas, radicales y macristas, entre otras fuerzas.

También se desarrolló un acto con más de un centenar de intendentes radicales de la provincia de Córdoba que se sumaron a Provincias Unidas. Allí, la mesa principal contó con el gobernador Pullaro y la vicegobernadora Myrian Prunotto, de origen radical.

Schiaretti afirmó que “lo valiente no es pegar hachazos para arreglar una cosa, lo valiente es durante mucho tiempo mantener equilibrio fiscal y eso hemos hecho en Córdoba”.

Por otra parte, dijo que el “kircherismo es responsable del desastre que permitió que hoy gobierne Milei”. En esa línea, consideró que es necesario sumar dirigentes del peronismo “a medida que dejen atrás ese movimiento que es feudal y autoritario”. La misma apertura mostró hacia dirigentes radicales y del PRO, a quienes invitó a una “coalición de la producción y el trabajo”.

Además, luego de un almuerzo con la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias y los gobernadores, expresó que “consolidamos la alianza entre el sector público y el privado. Y ratificamos nuestro compromiso con la eliminación de las retenciones. Porque estamos convencidos de que la salida de la Argentina es con más más empleo y con un modelo que deje de castigar al interior y a los productores”.

“El gobierno nacional se quiere quedar con los recursos que corresponden a las provincias. Por eso vetó la ley de ATN. Los Aportes del Tesoro Nacional no son propiedad del Presidente ni del Ministerio de Economía: son recursos que nacen en las provincias y deben volver a ellas de manera automática, transparente y justa. La Nación le da la espalda a Córdoba y al interior productivo. El centralismo condiciona a gobernadores e intendentes. Pero este es un país federal y hay que defender en el Congreso lo que nos corresponde. Sin federalismo no hay igualdad de oportunidades, no hay futuro para el interior y no hay desarrollo posible para la Argentina”, aseguró el ex gobernador cordobés.

Llaryora reclamó medidas para incentivar la producción y el trabajo: “Necesitamos generar desarrollo y mantener la macro ordenada, pero con la gente adentro. Hoy tenemos un modelo que produce desempleo y no queremos otra frustración más para la Argentina”. Luego reclamó “diálogo y sensatez”.

Más adelante cuestionó los vetos del Poder Ejecutivo: “El Garrahan es un valor sagrado de la medicina, un orgullo nacional. ¿Me van a decir que no pueden defender al Garrahan? Si no podés arreglar el Garrahan no podés arreglar nada”, lanzó.

El gobernador defendió también a las universidades públicas y advirtió sobre los riesgos del ajuste en el sector. “Los que tuvimos la posibilidad de estudiar es porque la universidad nacional, la gratuita y pública, nos dio la posibilidad de tener un título universitario. (…) ¿Y qué? ¿Nosotros ahora que nos hemos formado en esa universidad le vamos a privar la posibilidad a que los pibes, que los gurises tengan un título universitario como tuvimos nosotros?”, cuestionó. Finalmente planteó que “nosotros tenemos que dejar de construir trincheras para construir puentes”.

PULLARO

“El kirchnerismo no es la alternativa y el modelo actual se supera trabajando sobre lo que se hizo correctamente: cuidado del equilibrio fiscal y del gasto público”, expresó Pullaro durante el acto.

Señaló también que el frente que integran los gobernadores busca consolidarse como un proyecto alterno al que propone el sector del peronismo que se referencia en la ex presidenta Cristina Kirchner. “No tenemos que volver atrás. El kirchnerismo no vuelve más al gobierno. Provincias Unidas es un proyecto que mira al futuro con el campo, industrias, litio, petróleo, gas”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que ese espacio “no es ideológico, sino de gestión” y que se organiza alrededor de la producción y el desarrollo regional. “Nos unimos detrás del campo, la industria, los puertos, los aeropuertos, el litio, el petróleo y el gas. Todo eso lo tenemos las provincias del interior productivo y queremos que sea el motor de la Argentina que viene”, expresó, según se informó en un comunicado.

En tanto, planteó la necesidad de que Provincias Unidas construya una fuerza parlamentaria con peso propio, al proponer un “proyecto de gobierno que mire hacia adelante, que defienda a las provincias productivas y que ponga sensatez y sensibilidad en la República Argentina”, enfatizó.

