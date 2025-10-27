Elecciones 2025 en Córdoba: Amplio triunfo libertario y fuerte derrota de Schiaretti

La Libertad Avanza (LLA) obtenía el 42,39% de los sufragios emitidos con el 97% de las mesas escrutadas en la Provincia de Córdoba. De este modo, los libertarios se alzaban con cinco diputados nacionales. En segundo lugar se ubicó Provincia Unidas, la fuerza que representa al oficialismo provincial, con el ex gobernador Juan Schiaretti a la cabeza, que sufrió una dura derrota al reunir 28,27% de los votos emitidos. El cordobesismo sumaba de este modo tres diputados nacionales. Por último, la peronista Natalia De la Sota lograba revalidar su banca con lo justo y con muchos menos votos que los esperados, al lograr el 8,75% de las voluntades.

Por La Libertad Avanza (LLA) fueron electos Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch. Mientras que por Provincias Unidas irán al Congreso, Juan Schiaretti, Carolina Basualdo y Miguel Siciliano. La novena banca cordobesa será para De la Sota.

Con este resultado, LLA suma cuatro nuevos legisladores a los tres que había ganado en 2023 (Gabriel Bornoroni, María Cecilia Ibañez, y María Celeste Ponce). La quinta banca, obtenida en este comicio, corresponde a Rodríguez Machado, una dirigente del Pro alineada con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y electa senadora nacional por CABA.

A su vez, Provincias Unidas, que renovaba dos (Ignacio García Aresca y Natalia De la Sota), sumó al bloque cordobesista una banca más (Tenía 5 y ahora tendrá 6). De este modo, la bancada estará constituida por Schiaretti, Basualdo, Siciliano, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge, y Alejandra Torres.

Los siete legisladores que dejarán sus bancas en diciembre serán los siguientes:

-Pablo Carro (Fuerza Patria).

-Héctor Baldassi (Pro).

-Oscar Agost Carreño (Pro-Encuentro Federal).

-Rodrigo De Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning (UCR).

-Ignacio García Aresca (Provincias Unidas).

La participación electoral fue de 65,18%, contra el 67,6% de 2021, la anterior elección de medio término en la Provincia. Esto es -2,42 pp. por debajo. Se trata de la menor concurrencia electoral desde 1983.

A su vez, el resultado revela un cambio rotundo de escenario, ya que no fueron electos legisladores del Pro -a través de la boleta amarrilla, que obtuvo 11.377 sufragios, un 0,59%-, que en 2021 había sumado seis diputados nacionales. Tampoco llegaron al Congreso diputados de la UCR, que renovaba tres (62094, el 3,24%); ni del peronismo nacional, que pierde al kirchnerista Pablo Carro (97.161 votos, el 5,07%).

LLA triunfó en 19 departamentos, incluido Córdoba Capital; y Provincias Unidas lo hizo en 7. En la capital provincial, los libertarios consiguieron el 44,16% de los votos, contra el 25,33% del oficialismo provincial y local, una diferencia de casi 19 pp.; y Defendamos Córdoba logró un 8,28%.

Los departamentos obtenidos por los libertarios son los de la región más rica de la provincia, en el centro, sur y este, además de la Capital y el Gran Córdoba. El detalle es el siguiente: Calamuchita, Capital, Colón, General Roca, General San Martín, Ischilín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Punilla, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Primero, Río Segundo, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba, Totoral y Unión.

Por su parte, Provincias Unidas consiguió victorias en el norte y el oeste, en la zonas más empobrecidas del territorio cordobés. Los siete distritos son los siguientes: Cruz del Eje, Minas, Pocho, Río Seco, San Alberto, Sobremonte y Tulumba.

EL MAPA DEPARTAMENTAL DE LA ELECCIÓN EN CÓRDOBA

Noticia en Desarrollo.

