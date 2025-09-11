Conéctate con nosotros

Elecciones 2025: Después de la derrota bonaerense, Milei prepara visitas a Córdoba y otros distritos

Publicado

El presidente Javier Milei y la motosierra. (Foto: Gentileza / Archivo).

El presidente Javier Milei visitará distintas provincias con el objetivo de recuperar la “épica perdida” tras la derrota en la provincia de Buenos Aires el último domingo 7 de septiembre y prepara visitas a varios distritos, en búsqueda de evitar “repetir los errores” de cara a las elecciones del 26 de octubre. Aseguran que ahora, en la campaña, no aparecerá con la motosierra.

Sin embargo, la interna entre los sectores libertarios que responden a la secretaria General, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, y el discurso de que todo seguirá igual pese al fuerte revés electoral, generan dudas respecto a las posibilidades de esta estrategia comunicacional.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario tiene la intención de bajar al territorio para recorrer las principales provincias que podrían torcer la elección en favor de La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de recuperar el perfil que lo llevó a la presidencia en 2023. “El Presidente quiere estar en el cara a cara. Su idea es liderar en primera persona”, sintetizó ante esta agencia una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Lo cierto es que luego de la abultada derrota que ubicó a Fuerza Patria, con más de 13 puntos de ventaja, como la fuerza ganadora de la elección bonaerense, el mandatario tomó nota, instrumentó algunas modificaciones y decidió involucrarse de lleno en la pelea por revertir el resultado.

Con la estrategia sometida a reseteo, el libertario se mostrará estratégicamente en provincias como Córdoba, Santa Fe y Corrientes, y en ciudades de peso como Mar del Plata y Bahía Blanca, con la idea de reafirmar en primera persona el rumbo económico y político de la administración.

“Tenemos que recuperar la épica del 2023 y hay explicar en primera persona que vamos por el camino correcto”, subrayó un funcionario a la Agencia Noticias Argentinas, al tiempo que planteó la idea de retomar el contacto mano a mano con la sociedad con la intención de reconstruir los cimientos de su condición de outsider.

Post derrota bonaerense, y con solo seis semanas por delante, el Gobierno aplicaría varias modificaciones en su discurso. Es bajo esa lógica que el mandatario se distanciará del ícono que lo caracteriza: la siempre polémica motosierra que sintetizó su programa económico.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

