Noticias

Elecciones 2025: Natalia De la Sota se fue del “Cordobesismo” y conformó el bloque “Defendamos Cordoba”

Publicado

La diputada nacional, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).

La reelecta diputada Natalia de la Sota anunció este martes que dejará el bloque Cordobesista para conformar una nueva bancada con el nombre de “Defendamos Córdoba”. La legisladora peronista e hija del ex gobernador José Manuel de la Sota, accedió nuevamente a la Cámara de Diputados en los comicios de este domingo, al conseguir 8,75% de los votos emitidos.

De la Sota envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para anunciar la “conformación del bloque Defendamos Córdoba, integrado por quien suscribe, que comenzará a funcionar a partir del día de la fecha”.

La legisladora expresó a través de un comunicado de prensa que “esta iniciativa es una señal de coherencia con lo que planteamos en nuestra campaña y responde fielmente al mandato popular que recibimos en la elección del domingo pasado”.

El posicionamiento de De la Sota como opositora del gobierno de Javier Milei y sus críticas al ex gobernador y electo diputado nacional Juan Schiaretti y al gobernador Martín Llaryora respecto del apoyo que la coalición oficialista provincial brindó en el Congreso Nacional a la gestión libertaria, produjeron una distancia importante que comienza a ser saldada con la conformación del nuevo bloque.

Cabe recordar que la diputada cordobesa votó numerosas iniciativas contra el gobierno nacional en Diputados, diferenciándose de sus compañeros de bancada.

A su vez, el bloque cordobesista contará desde el 10 de diciembre con seis integrantes: Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres y Juan Brügge.

El movimiento de De la Sota impacta también en la heterogénea bancada de Encuentro Federal que ahora tendrá 14 en lugar de 15 miembros, de los cuales ocho tienen mandato hasta el 2027.

MÁS INFORMACIÓN

VER Elecciones 2025: Ganadores, perdedores y consecuencias del voto cordobés.

VER Elecciones 2025: Milei derrota al peronismo, pero pierde con los que no fueron a votar.

