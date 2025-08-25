Conéctate con nosotros

Elecciones 2025: Construyendo Córdoba expresó su apoyo a la Lista 3 y criticó al gobierno de Milei

Juan Jure, Dante Rossi, y Sebastián Peralta, entre otros dirigentes de la UCR, en un encuentro realizado en el Hotel Viñas de Italia, en Córdoba Capital. (Foto: Archivo).

El sector interno de la UCR, Construyendo Córdoba, expresó que “el Gobierno de Javier Milei le ha sumado corrupción a una administración cruel e insensible, que lleva adelante un ajuste a costa de los jubilados, las personas con discapacidad, la educación pública, los sectores medios de la sociedad y las provincias”.

A través de un documento que lleva las firmas del ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure; los legisladores provinciales, Dante Rossi y Sebastián Peralta; y los dirigentes radicales Cristian Canalis, Yanina Pérez y Arnoldo Quinteros, Construyendo Córdoba señaló su “apoyo irrestricto a la Lista 3″, que encabeza el ex intendente de Córdoba Capital, Javier Mestre como primer candidato a diputado nacional”.

Luego, sigue diciendo que “hay plata para la Side, para los viajes presidenciales a foros de ultraderecha sin ningún beneficio para la argentina, para el blanqueo, para los grandes capitales, pero nada para los que más sufren la crisis.
Con total desparpajo, vetan la ley de emergencia en discapacidad y piden retornos. Necesitamos cambiar, equilibrar el poder”.

Agrega, por último, que “la alternativa a ese modelo no pueden ser los que también aplicaron en Córdoba la motosierra a los jubilados, a los docentes y a los trabajadores de la salud. La UCR representa un modelo distinto a la grieta, donde se valora al que piensa diferente, y no se construye un discurso único”.

