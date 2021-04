Elecciones 2021: los dilemas de Schiaretti y los nombres que formarían parte de su lista

El peronismo cordobés está atado a la suerte de su jefe y constructor junto al fallecido José Manuel De la Sota, de una acumulación de poder jamás vista en la provincia, incluso superior a la del ex gobernador Eduardo Angeloz (UCR, 1983-1995). Juan Schiaretti “deshoja la margarita” en su despacho del centro cívico viendo las encuestas que recibe a diario para elegir un camino que lo lleve al mejor resultado electoral para el “cordobesismo” cuando se realicen los comicios legislativos de 2021. La última palabra siempre es la suya.

Ningún político es sino representa a una porción de la sociedad. Tanto él como De la Sota pudieron ensanchar las fronteras del peronismo y contener también a sectores sociales y culturales que están más cerca del otro hemisferio político argentino, el anti-peronismo. Ese es su capital.

Un veterano dirigente y operador peronista suele decir que “el Gallego y el Gringo inventaron el PJ cordobés del siglo XXI, un espacio político que es capaz de representar a los peronistas y a lo que no lo son”. Sin embargo no es sólo eso, no es sólo un partido político que representa, sino dos dirigentes que pudieron hacerlo. El primer dilema sin respuesta es: ¿Existe algún otro dirigente peronista que pueda hacer lo que hizo De la Sota y lo que hace Schiaretti?

Durante 2021 podrá haber una primera respuesta a ese interrogante. Tanto De la Sota como Schiaretti han representado a unos y a otros a partir de una fórmula que une las categorías de conservadurismo político y social más neoliberalismo económico y que ha desarrollado un entramado de poder difícil de desarticular, en el que están todos los factores de poder locales. Ese andarivel incluyó separarse del peronismo nacional, sobre todo de su versión kirchnerista, y actuar como si el PJ provincial fuera un partido provincial o un partido de Córdoba. Traducido: el cordobesismo.

La marca electoral ha representado esa idea general, con idas y vueltas al PJ nacional, hasta que De la Sota se peleó con Cristina Fernández de Kirchner. Luego, Schiaretti alambró la provincia y ha jugado con ese antagonismo al 100% para fortalecer su posición.

"El Gringo considera que en esta elección va a haber un espacio importante para seguir diferenciándose de Cristina", precisaron fuentes del PJ consultadas por este medio.

Para este año, luego de haber disputado la elección legislativa de 2019 con una lista propia, todo indica que probará suerte nuevamente con ese mismo esquema. Es decir, con lista propia. En tanto, las posibilidades de una lista única con el Frente de Todos aparecen como remotas.

Ayer, al reclamar por la prórroga de la ley de biocombustibles con el discurso de defender el trabajo y la producción cordobesa dio un primer paso en esa línea más allá de las insinuaciones anteriores.

Con la ambigüedad que lo caracteriza, mantiene al PJ cordobés en el PJ nacional; sumó kirchneristas y peronistas opositores a su esquema en la administración provincial y en los municipios; y gestiona los vínculos con el gobierno nacional como si fuera parte, obteniendo obras públicas y financiamiento para el déficit de la Caja de Jubilaciones. Todo, pese a que en 2019 no apoyó la candidatura de Alberto Fernández a presidente ni se ha integrado al Frente de Todos.

Desde fin de año comenzó a mostrarse en todas las actividades de gestión con la diputada nacional Alejandra Vigo. La idea fuerza, según explican en su entorno, es que Vigo sea la candidata a senadora nacional y, por lo tanto, seguirá con esa misma práctica: estará en todas las fotos. Ayer estuvo en la mesa donde se presentó el proyecto para apoyar a los biocombustibles en Córdoba y, la semana pasada, cuando el ministro Gabriel Katopodis y la cúpula del Frente de Todos se fotografiaron con Schiaretti en el centro cívico, ella y el gobernador inauguraron una hora antes, con el intendente Martín Llaryora, un puente en San Vicente.

En las próximas semanas, la mujer que ha construido más poder y estructura que cualquier otro dirigente peronista, tanto en la provincia como en la Municipalidad de Córdoba, saldrá a recorrer el territorio de la capital, donde se juega una parte sustancial de la elección.

El segundo dirigente que el gobernador promueve para las listas legislativas siguiendo a sus gestos y a lo que aseguran sus operadores, es el vicegobernador Manuel Calvo. El dirigente de Las Varillas es un contrapeso histórico de Llaryora.

Como no hay lista que trabaje sin la participación de todos, el intendente Llaryora sumaría a gente propia en la nómina de diputados nacionales. Uno de ellos es el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca. También integraría a la nómina para la Cámara baja a la titular del ente de obras públicas de la comuna capitalina, Victoria Flores, y el presidente de la TAMSE, Marcelo Rodio (otro jugador alineado con el intendente). También habrá dirigentes de toda la provincia, según explican las fuentes del PJ y de los sindicatos.

Hay otra mujer que se encuentra en la línea de partida: la ministra de Promoción y Empleo de la provincia, Laura Jure. Por lo pronto, forma parte de la mayoría de los actos y actividades relacionadas a la gestión en las que participa Schiaretti.

Es una gran alegría inaugurar, junto al gobernador @JSchiaretti y al intendente de #Saldán, Cayetano Canto, las obras de urbanización en dicha localidad. 📍 Una nueva realidad para más de 500 familias que se benefician con estos trabajos de infraestructura. pic.twitter.com/jUz0ALl9LK — Laura Jure (@LauraJureCba) April 14, 2021

Las fuentes del centro cívico agregan que el otro nombre clave es el de Natalia De la Sota, la hija del ex gobernador, que en el dibujo oficial debería ser la primera candidata a diputada nacional. Schiaretti considera que “Vigo senadora, De la Sota diputada”, es una oferta poderosa. El punto, es que el gobernador ni siquiera la ha llamado para ponerla al tanto de sus planes. Así lo reveló una fuente del delasotismo. Por ahora, Natalia hace su propio juego y se mueve por el interior y los barrios de la capital, mostrando a su paso, que es un apellido y una dirigente que moviliza. A la par, que insiste con la idea de construir puentes, mantener unido al peronismo y acabar con la grieta.

Las distintas encuestas que se conocen, muestran, en general, que el peronismo completo (cordobés y Frente de Todos) podría obtener una porción de entre 30 y 35 por ciento del electorado provincial. Si Hacemos por Córdoba lleva lista propia como habría definido el gobernador, al menos hasta el momento, para que Vigo ingrese como senadora nacional debería derrotar a la lista del Frente de Todos. En el último comicio de 2019, el oficialismo provincial fue derrotado por la boleta peronista nacional. “Ahora no hay lista a presidente, es una legislativa. Los que tienen el problema ahora son los candidatos del presidente y de Cristina, no nosotros”, expresa la misma fuente.

El segundo punto, es que no se divida Juntos por el Cambio. Algunos dirigentes de la alianza de centro-derecha creen que Córdoba podría ser fundamental para romper la mayoría peronista en el Senado. Y eso podría suceder sólo si el Frente de Todos no suma su senador.

Sin embargo, la fuente consultada por este medio indicó que el ex presidente Mauricio Macri ya le aseguró a Schiaretti que Juntos por el Cambio presentará una sola boleta en las legislativas. Dicho de otro modo, puede haber disputa en las PASO, pero en las generales habría una sola nómina. A cambo, Schiaretti mantendría su tradicional equidistancia.

Justamente, el segundo dilema del gobernador cordobés surge de la posibilidad de una eventual derrota de su lista y de Vigo con el Frente de Todos. Si eso sucede, lo llevaría a una fuerte crisis interna con dos años pendientes de mandato. Es decir, se jugaría en el comicio gran parte de su futuro político y el límite a la lista propia sería que el futuro sea puesto en riesgo.

¿Está descartada una lista de unidad con el Frente de Todos? le preguntó este medio a un dirigente del PJ, que respondió en off. “Hoy por hoy, todas las fichas están puestas a presentar una lista de Hacemos por Córdoba para garantizar los intereses de los cordobeses y para seguir representando a nuestro electorado en 2023. Estamos trabajando para eso, pero sólo Dios sabe lo que puede pasar mañana”.

EL ESCENARIO DE LAS LISTAS PERONISTAS

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.