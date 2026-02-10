El turno de Rosario: Movilización de los “duros” de la CGT y las CTA contra la reforma laboral

En un contexto de creciente tensión por el inminente tratamiento en el Senado del proyecto de Ley de Reforma Laboral impulsado por el gobierno ultraderechista de Javier Milei, los sindicatos santafesinos se movilizarán en Rosario en rechazo a la iniciativa oficial. La marcha forma parte del plan de lucha dispuesto por el Frente de Sindicatos Unidos y las dos CTA, que tuvo su primera parada el jueves pasado en Córdoba. En tanto, el miércoles 11 de febrero, la CGT y las CTA se expresarán frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, en una jornada en donde la UOM convocó a una huelga desde las 10 y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transportes (CATT) iniciará un cese de actividades desde las 13 horas. El acto principal de esa jornada se iniciará a las 15 horas.

Este martes, el Frente de Sindicatos Unidos contra la Reforma Laboral –integrado por más de 100 gremios, incluyendo seccionales locales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, Aceiteros, Pilotos, y ambas CTA– realizará una movilización desde las 10 horas. La columna partirá de la Plaza 25 de Mayo rumbo a la Plaza San Martín, donde se desarrollará un acto central cerca del mediodía.

Antonio Donello, titular de la UOM Rosario, destacó la participación de dirigentes nacionales como Abel Furlán y subrayó que varios gremios locales se sumarán “porque estamos detrás de una misma lucha”. Desde la CGT Rosario se otorgó libertad de acción a los afiliados que deseen participar en esta jornada.

El secretario Adjunto de la CGT Rosario y titular del SADOP (docentes privados), Martín Lucero, anticipó una “marcha general grande” en Buenos Aires y réplicas en la provincia. Criticó duramente la posible aprobación del proyecto: “Si a la LLA le dan los números en el Senado es porque los gobernadores son cómplices y le dieron los votos. Las movilizaciones contra las casas de gobierno provinciales tienen lógica: si no fueran cómplices, no habría forma de que Milei obtenga los votos”.

Por su parte, Antonio Ratner, del Sindicato Municipal de Rosario, vaticinó que la marcha del miércoles “será masiva” y rechazó “la actitud del gobierno nacional de modificar las reglas de juego precisamente con los trabajadores”. Recordó que reformas similares nunca avanzaron “porque contemplaban quita de derechos”.

QUÉ DICE LA REFORMA LABORAL

La reforma laboral que plantea el gobierno libertario es regresiva y favorable a los empresarios e intenta reducir derechos laborales y el salario indirecto -salud y beneficios sociales-; a la par que trata de eliminar la capacidad de negociación de los sindicatos al intentar llevar las negociaciones a nivel de empresa y sepultar la histórica organización por ramas de actividad.

Entre otros items, el proyecto oficialista busca imponer bancos de horas para pagar menos horas extras; salarios negociados por empresa y no por sector -lo que lleva los mismos a la baja y con desigualdades marcadas entre empresas grandes y pequeñas-; vacaciones fraccionadas por semana; abaratar los despidos y permitir el pago en hasta 12 cuotas; desfinanciar los sistemas jubilatorios y de salud con disminución de aportes; dejar sin protección a las madres trabajadoras -por ejemplo, la jornada reducida para lactancia-; y licuar los posibles reclamos contra relaciones de dependencia encubiertas -tercerización-.

