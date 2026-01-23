Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

El turismo movilizó más de $450 mil millones en Córdoba en lo que va de la temporada de verano

Publicado

La actividad turística continúa mostrando un fuerte impacto económico en la provincia de Córdoba durante la temporada de verano 2026. De acuerdo a los datos relevados por el área de Estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo, en base a la información brindada por los municipios, hasta el momento el turismo generó un movimiento económico superior a los $450 mil millones.

Durante la tercera semana de enero, se movilizaron en la provincia algo más de 400 mil turistas, mientras que el total acumulado entre diciembre y lo que va de enero supera los 2 millones 400 mil  visitantes, consolidando a Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país.

Los registros reflejan un comportamiento sostenido de la actividad, con altos niveles de ocupación durante los fines de semana y un buen promedio de ocupación en los días de semana, además de un marcado incremento en las consultas en oficinas de información turística y canales digitales para lo que resta del verano.

Turismo

Al respecto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, afirmó que “la temporada viene mostrando un muy buen desempeño y genera grandes expectativas para la segunda parte de enero, que históricamente es una de las más fuertes del verano, acompañada por festivales y eventos que movilizan turistas en toda la provincia”.

En este contexto, la agenda cultural y de eventos cumple un rol clave con propuestas que se desarrollan en distintos puntos del territorio provincial, como el Festival del Balneario en La Cruz, el Festival El Manzano Canta en Sierras Chicas, el Campeonato Nacional de Karting a Rulemanes en Río Ceballos, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Festival Serrano Chuncanono en Traslasierra y el Festival del Río y la Luna en Santa Rosa de Calamuchita, entre otros.

La combinación de atractivos naturales, eventos culturales y fiestas populares continúa posicionando al turismo como uno de los principales motores de la economía provincial, con impacto directo en la actividad comercial, el empleo y el desarrollo de las economías regionales.

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA 

Como todos los veranos, la Agencia Córdoba Turismo tiene en marcha un conjunto de acciones de promoción, asistencia al visitante y experiencias innovadoras que acompañan el desarrollo de la temporada en todo el territorio provincial.

Mackentor

A través de programas integrales que combinan tecnología, propuestas recreativas itinerantes y presencia territorial, se busca fortalecer la experiencia del turista y consolidar a Córdoba como un destino activo y cercano.

Entre las iniciativas se destacan la experiencia inmersiva “Córdoba 360° Domo y Bus Gamer”, el tráiler itinerante “Córdoba te divierte y te activa”, y el programa de “Asistencia al Turista en Fiestas y Festivales”, con equipos desplegados en corredores turísticos, balnearios, eventos y espacios de alta concurrencia, articulando acciones junto a municipios y organizadores locales.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

A toda maquina: El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar la reforma laboral y la modificación de la ley de Glaciares

El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, la...

Hace 4 días

Noticias

España: Primeras hipótesis apuntan a la rotura de una soldadura en la vía como causa del accidente ferroviario que provocó al menos 40 muertos

La investigación del accidente ferroviario registrado el domingo en Adamuz (Córdoba), España,  apunta a una falla en la soldadura de la vía como posible...

Hace 4 días

Noticias

Foro de Davos: La agenda de Milei incluye una reunión con un inversionista británico

El presidente Javier Milei partió a Zurich, Suiza, para participar desde este martes en el Foro de Davos, donde se reunirá con un emprendedor...

Hace 4 días

Noticias

Fútbol: El jueves operan al ex Talleres Juan Cruz Komar por una arritmia cardíaca

El defensor central de Rosario Central Juan Cruz Komar será intervenido quirúrgicamente por una arritmia cardíaca y su salud generó preocupación no solo en...

Hace 4 días