El tráfico aéreo de pasajeros en Argentina creció en septiembre un 13,4% interanual

Argentina lideró el crecimiento del tráfico de pasajeros en la región de Latinoamérica y el Caribe, con un incremento de 13,4% interanual del tráfico aéreo, según los datos recopilados por la Asociación de Líneas Aéreas de Latinoamérica y el Caribe.

De acuerdo al informe que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el crecimiento en el sector doméstico fue del 11,7%, mientras que en lo que hace a los vuelos internacionales se registró un incremento del 15,4%.

Se trata del septiembre con mayor tráfico en la historia, al considerar el 9% el nivel de septiembre 2019. Entre enero y septiembre, Argentina acumula 24,5 millones de pasajeros (+15% interanual).

Mientras que, a nivel regional, en septiembre 2025, el tráfico total de pasajeros desde, hacia y dentro de la región alcanzó 35,8 millones, 2,5% más que en septiembre 2024, equivalente a 874 mil pasajeros adicionales.

El incremento se concentró íntegramente en el tráfico intra-regional, impulsado por los mercados domésticos de Brasil y Argentina, que representaron 87% del crecimiento neto.

La oferta de vuelos creció 0,7% interanual, mientras que la capacidad total (asientos) aumentó 1,8%, reflejando el uso de aeronaves de mayor tamaño, con un promedio de 160 asientos por vuelo frente a 158 en septiembre 2024 1.

RESUMEN

La capacidad medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK) creció 3,4% interanual, al tiempo que la demanda, en pasajeros-kilómetro transportados (RPK), aumentó 2,9% interanual y el factor de ocupación promedio fue de 83,6%.

En el acumulado enero-septiembre, el tráfico aéreo en LAC alcanzó 354.2 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 3.8% vs. el mismo periodo de 2024.

Brasil y Argentina lideraron el crecimiento de pasajeros Brasil fue el mercado que más contribuyó al crecimiento regional en septiembre, con 838 mil pasajeros adicionales (+8,4% interanual).

El mercado doméstico alcanzó un récord histórico para septiembre (8,5 millones de pasajeros, +7,7% interanual), siendo nuevamente el mercado doméstico con mayor crecimiento entre los seis más grandes del mundo, según IATA 2.

El segmento internacional aumentó 11,2% impulsado por la llegada de más de 451.350 turistas internacionales vía aérea, un 26,6 % más que en el mismo mes del año anterior 3 .

Hubo una moderada contracción en México, Colombia y Chile contrasta con la fortaleza de Brasil y Argentina

Los tres mercados, que ocupan el 2º, 3º y 6º lugar por volumen de pasajeros en la región, registraron una contracción conjunta del 0,7% interanual frente a septiembre 2024, lo que resta cerca de 110 mil pasajeros al total regional.

En México, el tráfico total llegó a 8,5 millones de pasajeros (-0,2% interanual), con un aumento marginal del 1,1% en el mercado doméstico y un descenso del 1,9% en el segmento internacional.

En el caso de Estados Unidos, el tercer par de países más grande de la región decreció en 3,5% interanual, tras el leve repunte visto en agosto.

En contraste, el tráfico entre México y Canadá, que representa el 36% del total de pasajeros de América Latina y el Caribe hacia Canadá, creció 13,1% tras la leve contracción registrada en agosto.

En Colombia, el tráfico total descendió 0,4% interanual, con una acumulación de dos meses consecutivos de caída. El mercado doméstico cayó 2,4% interanual, mientras el internacional aumentó 2,4%, impulsado por el aumento del 7,6% en la cantidad de vuelos operados con Panamá (+6,5), Perú (14,3%) y Ecuador (18%).

Durante los primeros 9 meses del año, el tráfico domestico en Colombia únicamente ha presentado un aumento interanual durante enero (+3,5%) y julio (+0,6%). En los restantes 7 meses, el mercado doméstico colombiano ha presentado caídas y en el acumulado enero-septiembre se ha reducido en 2% respecto a 2024.

En ese mismo periodo 6 de las 10 rutas domésticas más importantes registraron descensos interanuales Chile tuvo en septiembre de 2025 su segundo resultado negativo del año en pasajeros totales (–3,2% interanual).

El tráfico doméstico, que represento el 57% del total, cayó 3,3%, mientras que el internacional tuvo el primer resultado negativo de 2025, un descenso del 3,1% interanual.

“El crecimiento de septiembre se concentró en mercados domésticos y rutas regionales, con Brasil liderando el aumento. Sin embargo, este impulso podría frenarse si avanzan medidas que limitan la libertad comercial, como el proyecto de Ley N.º 5.041/2025. La aviación latinoamericana necesita políticas que promuevan competencia y eficiencia, no regulaciones que encarezcan el servicio y reduzcan la elección del pasajero” señaló Peter Cerdá, CEO de ALTA.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

