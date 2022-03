El trading. ¿Es seguro?

El trading es un tema de alta popularidad estos últimos días. Refiriéndose con “Trading” a algo abstracto, ya que algunos usan esta palabra para referirse al análisis de la bolsa de valores, o de los mercados en general. Mientras que otros, llaman trading a la acción de comprar y vender acciones dentro de la bolsa de valores.

Al fin y al cabo, ambas definiciones están unidas por la bolsa de valores, y eso es lo que necesitamos saber. Podemos decir que el trading es tanto el análisis como la negociación de acciones. Esta negociación y análisis de acciones no las podemos hacer nosotros mismos, o al menos no sin ayuda. En este punto llega un intermediario muy importante, los brókeres. Los brókeres son la principal herramienta de inversión, ya que, para invertir en la bolsa, se necesitan ciertas autorizaciones y comprobaciones legales, las cuales para una persona normal son ciertamente difíciles de obtener. Sin embargo, un bróker se encarga de obtener estos permisos y dejarnos operar mediante su página o aplicación.

Estas aplicaciones para ser más completas también incluyen gráficos, y ciertos análisis computarizados, de modo que, el análisis de la subida o bajada de valor de la acción o moneda tenga un mayor entendimiento. Los brókeres tuvieron un gran valor en lo que fue la transición del trading a las plataformas digitales, puesto que como hemos explicado anteriormente, estos suponen un gran avance en lo que es el nuevo alcance de la inversión, la cual ahora mismo está al alcance de todos.

Ya hemos explicado lo que es el trading, y habiendo conocido a su mejor aliado, el bróker. Podemos pasar a la pregunta del inicio, todo el tema del trading, ¿Es seguro?

Realmente la pregunta no tiene una respuesta concisa, ya que, todo dependerá del usuario y su experiencia identificando páginas webs y programas maliciosos.

Puesto que el trading como tal, no tiene nada de inseguro, es una operación en la bolsa como cualquier otra, como si estuviéramos hablando de una negociación presencial. Sin embargo, lo que sí existen son las páginas que no actúan de una forma del todo segura y su objetivo, realmente, es el de estafar al usuario que las utiliza.

Por ello, ya seas un novato o un experto en el área. Te daremos algunas recomendaciones para que puedas identificar fácilmente estas páginas maliciosas.

¿Cómo identificar una página de trading maliciosa?

El primer paso para identificar una página de trading maliciosa, son las ofertas extravagantes. Y es que esto se ha vuelto una moda. Todo surge ya que en el afán de las páginas de trading para atraer clientes, muchas ofrecen fondos de inversión o opciones premium gratis. Hasta ese punto todo está bien. Pero estas siempre piden algún tipo de compensación o transacción en su página o aplicación para verificar que es un usuario real. Las páginas que te prometen grandes compensaciones, sin al menos registrarte, pueden ser webs maliciosas o que contengan malware.

Por otro lado, está el prefijo de la página, si este no es HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto) debes tener sumo cuidado. Puesto que este prefijo se le asigna a las páginas que son 100% seguras. Si tienes el objetivo de hacer algún tipo de transferencia en una página que no contenga ese prefijo, debes ser sumamente cuidadoso, ya que a ciencia cierta no se sabe si es segura o no.

Otra muy importante. Es cuando inmediatamente entramos al sitio y nos pide que descarguemos algún software o archivo que no conocemos. Puede tratarse de alguna aplicación maliciosa para infectar nuestro dispositivo, o en el peor de los casos sacar datos de una que otra cuenta bancaria que tengamos en nuestro dispositivo.

Tipos de trading

En el mundo del trading, cada uno puede operar a su manera, es una diciplina totalmente libre. Pero, hay muchas estrategias que te guían a operar en un tiempo definido de tiempo para obtener mejores resultados. Por lo tanto, en el trading con el tiempo se han ido creando clasificaciones. Las cuales se basan en el tiempo intervalo que duran las operaciones de dicho usuario.

Cabe recalcar que el tiempo en que se realizan las operaciones no es la única forma en la cual se pueden clasificar los tranders. Sin embargo, es la más famosa y conocida, por lo tanto, la compartiremos contigo.

Scalping: Son los que realizan operaciones en la bolsa casi instantáneas, su intervalo de maniobra con una acción es de segundos a minutos. Estos pueden que consigan grandes ganancias con operaciones al estilo de las opciones binarias, sin embargo, este tipo de trading contiene un gran riesgo. Si quieres sabes más de las opciones binarias puedes navegar por aquí.

Day trading: Agrupan a los traders que ejecutan operaciones en un plazo no superior a 24 horas. Sus operaciones tienen menos rango de perdida que el anterior. Debido a que tiene generalmente todo un día para decidir si aumentar el número de acciones en un mercado, o retirarse.

Trading a mediano o largo plazo: Es la manera de hacer uso del trading más segura. Los resultados pueden verse entre los primeros meses, hasta años. Lo difícil de este tipo de trading es prever cómo avanzará cierto mercado con el pasar de los años. Sin embargo, con un buen análisis se pueden llegar a tener excelentes resultados con este método.

¿Cómo comenzar?

Nuestra recomendación personal con respecto a los principiantes en el mundo del trading es comenzar con la práctica de operaciones en el plazo de tiempo de un day trader. De modo que puedas practicar con operaciones que no tengan un plazo excesivo para obtener algún tipo de resultado. Esto te ayudará a aprender a analizar mercados en un plazo considerable de tiempo y al mismo tiempo. Poder evaluar los resultados que obtengas.

Te exhortamos a buscar un bróker de confianza. Busca reseñas e infórmate de la experiencia de otros usuarios. Las estadísticas del mercado que te proporcionará el bróker (No todos lo hacen) puede ser de mucha ayuda para tu análisis. Aparte de esto último, debes mantenerte informado/a de forma externa del mercado en el cual decidas operar para obtener los mejores resultados. ¡Mucha suerte!

