El tiro por la culata: La "burbuja" que armó la NBA está en el estado con más contagiados de Covid

El número de casos de coronavirus continúa aumentando en Florida y las probabilidades de reanudar la temporada 19-20 de la NBA disminuyen. En los últimos siete días el estado donde se encuentra la "burbuja" que armó la mejor liga del mundo, es el que más casos de coronavirus registró en Estados Unidos, con un total de 66.789 contagiados. A solo 21 días del regreso a la competencia, la pandemia pone en peligro los ambiciosos planes.

La gran cantidad de contagios generó que el sistema de salud de Florida esté al límite de su capacidad. El miércoles, cuando se reportaron casi 10 mil casos nuevos de coronavirus, las autoridades también informaron que de las 5,023 camas de UCI en el estado, solo 962 todavía están disponibles. Es decir, que casi un 84% de las camas de cuidado intensivo están llenas.

Justamente, la sede única donde se llevará a cabo la culminación de la temporada, será en el campus de Walt Disney World en Orlando (ciudad del centro de Florida), con 22 equipos peleando por el título. La estadía podría alargarse hasta los tres meses para aquellas franquicias que alcancen las Finales de la competición, con fecha límite hasta el 13 de octubre. Por ahora todo continúa según el plan.

Entre el lunes y martes llegaron los jugadores del Orlando Magic, la franquicia que será local y también arribaron los planteles del Utah Jazz, Brooklyn Nets, Denver Nuggets, Dallas Mavericks y el de Phoenix Suns. Todos ellos deberán atravesar el período de 48 horas de aislamiento preventivo antes de recibir la confirmación por parte de las autoridades para sumarse a los entrenamientos programados en las instalaciones del parque. El resto de los equipos tiene previsto llegar este miércoles y jueves a la "burbuja".

En las últimas horas, algunos jugadores, incluidas figuras como Joel Embiid (Philadelphia 76ers), han expresado su desconfianza en el plan de seguridad en el complejo de Orlando, preparado minuciosamente por la NBA - el manual de protocolos tiene más de 110 páginas - junto a la Asociación de Jugadores, expertos médicos y autoridades locales.

"No me gusta la idea", recalcó Embiid. "Todavía no creo en ella y no creo que sea lo suficientemente segura". Damian Lillard, el líder de los Portland Trail Blazers, expresó unos recelos similares la semana pasada. "Mi confianza no es grande", reconoció el base. "¿Vas a tener 22 equipos llenos de jugadores siguiendo todas las reglas? Cuando tenemos el 100% de libertad, no todo el mundo sigue todas las reglas".

MEDIDAS DE INSEGURIDAD

Florida fue uno de los últimos estados en imponer una orden de quedarse en casa, y uno de los primeros en reabrir las actividades. El gobernador republicano Ron DeSantis obtuvo elogios de Donald Trump por su respuesta a la pandemia y atacó a los medios de comunicación por sembrar temor después de que el estado reabrió sus playas.

Alentada por las bajas tasas de infección y alentada por la Casa Blanca, la primera fase de reapertura del estado incluyó restaurantes, gimnasios, peluquerías y grandes eventos deportivos para espectadores, con capacidad reducida.

Sin embargo, semanas después las infecciones se están disparando. Por eso, en una entrevista con la revista Fortune, el comisionado de la NBA, Adam Silver, reconoció que la situación en Florida no era la misma que cuando la liga tomó la decisión de jugar en Disney World. Incluso, afirmó que, "si tuviéramos algún tipo de propagación significativa dentro de nuestro campus, apagaríamos todo de nuevo".

Florida lidera en cantidad de contagios en la última semana (66.789) y es el segundo estado con más muertes en estos siete días (438), detrás de California que tiene casi el doble de población. En la ciudad de Orlando hay un total de 15.194 infectados.

Nada de esto parece importarle al gobernador DeSantis que anunció la reapertura de los colegios para el mes de agosto y en línea con el discurso de campaña de Trump, no piensa dar marcha atrás.

Con la firmeza de terminar la temporada para cumplir con los millonarios contratos televisivos, la NBA se enfrenta a una realidad que podría opacar los planes. Todavía restan por llegar alrededor de 200 jugadores de los 17 equipos que todavía no arribaron a la "burbuja" en Orlando, sin contar a los cuerpos técnicos, familiares y trabajadores. Los resultados que arrojen los test serán determinantes para saber cómo sigue la historia. Pero mientras tanto, el espectáculo debe continuar.

