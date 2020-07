El sueño de Facu: La apuesta de Campazzo para llegar a la NBA y las franquicias interesadas en el cordobés

Hace un año, luego de brillar en el Mundial de China con el subcampeonato bajo el brazo, Facundo Campazzo ponía en duda que su futuro esté en la mejor liga del mundo. "Antes, quizás era otra cosa, me obsesionaba la NBA. Ahora lo tomo con mucha más tranquilidad", lanzó aquella vez el base cordobés en una nota con Olé.

Sin embargo, luego de ganar todo en el Real Madrid y llevarse múltiples premios individuales, el "Facu" le comunicó a los dirigentes del club que sus intenciones están puestas en llegar a la NBA. Con 29 años y considerado uno de los jugadores más dominantes de Europa, Campazzo tiene claro que este es su momento para cumplir el sueño que siempre anheló.

Ahora bien, el salto para llegar a la NBA requiere de una operación compleja y que tiene su grado de incertidumbre. Al tener contrato con el Real Madrid hasta 2024, el equipo que quiera llevárselo debe pagar una cláusula de alrededor de 6 millones de euros.

El problema es que las franquicias sólo pueden abonar 750.000 dólares, según el reglamento. El resto debería correr por parte del jugador, que asumirá un gran riesgo y por eso necesita negociar un gran contrato para no jugar el primer año gratis en la NBA.

El Madrid no está dispuesto a rebajar, pero sí a facilitarle el pago en plazos. La cuestión es que la próxima temporada de la NBA ni siquiera tiene fecha de inicio estipulada. Todo apunta a diciembre. Lo que sí está claro es que hasta el 18 de octubre, cuando se inaugura la Agencia Libre -dos días después del draft-, el cordobés no podrá firmar oficialmente con una franquicia.

Es decir, puede apostar por adelantar de su bolsillo parte del dinero, y cerrar de palabra el acuerdo con alguna de las tres franquicias interesadas. En cualquier caso, aparece otra dificultad: la crisis generada por la pandemia. Esta hace vislumbrar un mercado menos próspero para las aspiraciones salariales del cordobés en Estados Unidos.

Hay dos franquicias que tienen el interés manifiesto y la vacante en el plantel para que el cordobés tenga un rol importante. Mientras que hay otra que también se muestra interesado pero en su plantilla la posición de base está bien cubierta.

El primero es Minnesota Timberwolves, con Pablo Prigioni integrando el staff técnico de un equipo que necesita un base generador de juego como recambio para su estrella D'Angelo Russell. La vacante es interesante, porque se trata de una franquicia que está en plena reconstrucción y que le puede dar buena cantidad de minutos en su posible primera temporada.

El segundo es Dallas Mavericks, un equipo contendiente y que cuenta con varios jugadores con paso por Europa. Como entrenador está el experimentado Rick Carlisle y en el equipo está nada más y nada menos su ex compañero y amigo Luka Doncic como estrella en pleno crecimiento. Es más, el mismo Doncic ha dado a entender que "Facu" debería estar jugando en la NBA.

Por último, asoma el interés lejano de San Antonio Spurs. El equipo de Gregg Popovich cuenta con varios bases en la plantilla, y por eso tendría que hacer algunos movimientos para ofrecerle al cordobés el combo que pretende: Protagonismo y buen salario. Justamente los conductores que tienen contrato para la próxima temporada son Dejounte Murray, Derrick White y Patty Mills.

