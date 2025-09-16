Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

El SiReLyF rechaza la privatización de las centrales nucleares

Publicado

La central nuclear de Atucha I.

Desde el Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF) expresamos nuestro rechazo ante la falta de un proyecto político que contemple la soberanía energética como motor del desarrollo nacional.

Por el contrario, observamos con preocupación cómo quienes hoy conducen los destinos del país avanzan sobre las empresas del Estado sin justificación alguna, despojando a la Nación de la posibilidad de consolidar un modelo energético soberano que garantice un verdadero desarrollo, progreso y la generación de empleo de calidad.

El gobierno nacional, en su afán de desprestigiar lo público, persiste en su política de privatización, impulsando la venta de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Esta decisión implica regalar décadas de inversión y trabajo de cientos de hombres y mujeres comprometidos con el crecimiento del sector nuclear argentino.

Nuestro país cuenta con más de 70 años de trayectoria en el desarrollo nuclear, desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950. Durante este tiempo, nos consolidamos como pioneros en energía nuclear en América Latina y obtuvimos reconocimiento internacional, gracias al compromiso y la excelencia de trabajadores altamente calificados.

Turismo

Actualmente, Argentina cuenta con tres centrales nucleares que aportan 1763MW de potencia instalada, lo que representa el 8% de la generación eléctrica nacional. Además, existe la posibilidad concreta de aumentar esta capacidad mediante la construcción de nuevas centrales con financiamiento internacional. Sin embargo, esta alternativa ha sido descartada por las autoridades, dejando en evidencia que sus prioridades no están orientadas al fortalecimiento del plan nuclear argentino, sino a entregar a manos privadas años de desarrollo estratégico, sin una visión soberana ni a largo plazo.

Epec

Cuando se habla de privatizaciones, el principal argumento suele ser la suopuesesta ineficiencia. Pero en este caso, nos preguntamos:

-¿Cuál es la intención de regalar décadas de desarrollo nacional?

-¿Por qué transferir a capitales privados una empresa que no genera pérdidas?

-¿Por qué ceder el desarrollo del reactor CAREM -único en su tipo y entreamente diseñado en Argentina-, que tiene un enorme potencial de exportación y podría generar recursos para el Estado?

-Qué justifica privatizar una empresa que es superavitaria?

-¿Dónde está el argumento técnico o económico que respalde esta decisión?

Telecom

Queremos destacar que Nucleoeléctrica S.A no solo es una empresa rentable, sino que cuenta con un recurso humano de altísimo nivel, difícil de encontrar en cualquier otra parte del mundo. Fue ese mismo equipo el que, en 2023, logró ahorrar más de 1.000 millones de dólares y cuatro años de trabajo a la empresa, al realizar una reparación compleja con una metodología innovadora, pensada y ejecutada íntegramente por trabajadores argentinos.

News

Por otra parte, también se encuentran en riesgo las represas hidroeléctricas del Comahue, responsables de aproximadamente el 10% de la generación eléctrica de país. Avanzar en su privatización representa otro ejemplo de cesión de soberanía. Las nuevas concesiones, dolarizadas y diseñadas bajo una lógica privatista, encarecerán inevitablemente el costo de la energía para nuestras industrias, hogares y comercios.

Peor aún, los nuevos concesionarios, al cabo de algunos años, podrían disponer libremente de la energía producida, sin obligación de abastecer al mercado interno. Esto pone en serio riesgo nuestras posibilidades de crecimiento económico e industrial. Por todo lo expuesto, desde el Sindicato Regional de Luz y Fuerza exigimos que se revean estas decisiones que atentan contra los intereses del pueblo argentino. Sin soberanía energética, no hay desarrollo posible con justicia social.

Consejo Directivo SiReLyF

El Valle

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

GYM

En este articulo:
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Denuncian al fiscal De Aragón por su actuación en la represión de una protesta y la detención de Giuliani y otros dirigentes

Organismos de Derechos Humanos denunciaron ante el fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, la actuación del fiscal Ernesto Rafael De Aragón en...

Hace 4 días

Noticias

Argentina se opuso junto a EE.UU. e Israel: La ONU aprobó una resolución que impulsa crear un estado palestino

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este viernes una resolución que respalda la Declaración de Nueva York, que busca revitalizar la solución...

Hace 4 días

Noticias

Financiamiento universitario: Tras el veto presidencial, la oposición, gremios y estudiantes convocaron a una nueva marcha federal

Tras la comunicación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, la oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron...

Hace 6 días

Noticias

La Cámara de la Construcción alertó sobre la crisis del sector y reclama implementar un “plan federal”

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) alertó sobre la crisis que atraviesa el sector y llamó a implementar un “plan federal de trabajo...

Hace 4 días