El SiReLyF presente en el Congreso Internacional de Cooperativas de la provincia de Córdoba

El Congreso Internacional de Cooperativas fue organizado por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales y participó la Secretaría de la Mujer y la Juventud y la Secretaría de Política Energética. Allí estuvieron los secretarios/as y subsecretarios/as de las áreas del consejo Directivo, Laura Arias, Guillermo Pandolfi, Cecilia Soria y Renato Bollati.

El evento reunió a referentes, dirigentes y miembros de cooperativas y mutuales de diferentes lugares, con el objetivo de intercambiar ideas, capacitarse y proyectar el futuro del asociativismo.

Dentro del congreso tuvo su espacio la Comisión Interministerial de Prevención de Riesgos Eléctricos (CIPRE) de la cual el Sindicato Regional de Luz y Fuerza forma parte.

“Dentro del CIPRE nuestra participación fue organizar junto a otros actores las capacitaciones sobre Riesgo Eléctrico para todos los trabajadores de la provincia y sobre las 5 reglas de oro, que concluyó con la entrega de los kits de seguridad, cuando se llevó a cabo el acto en el Predio Aldo Serrano”, expresó Guillermo Pandolfi, secretario de Política Energética.

Durante los dos días que duró el congreso, ambas secretarías del Regional fueron participes de distintas jornadas donde se abordaron temas clave para el fortalecimiento del sector, se compartieron experiencias inspiradoras y se generaron vínculos que sin duda abrirán nuevas oportunidades de trabajo conjunto.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.