Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

El SiReLyF presente en el Congreso Internacional de Cooperativas de la provincia de Córdoba

Publicado

El Congreso Internacional de Cooperativas fue organizado por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales y participó la Secretaría de la Mujer y la Juventud y la Secretaría de Política Energética. Allí estuvieron los secretarios/as y subsecretarios/as de las áreas del consejo Directivo, Laura Arias, Guillermo Pandolfi, Cecilia Soria y Renato Bollati.

El evento reunió a referentes, dirigentes y miembros de cooperativas y mutuales de diferentes lugares, con el objetivo de intercambiar ideas, capacitarse y proyectar el futuro del asociativismo.

Dentro del congreso tuvo su espacio la Comisión Interministerial de Prevención de Riesgos Eléctricos (CIPRE) de la cual el Sindicato Regional de Luz y Fuerza forma parte.

Córdoba Turismo

“Dentro del CIPRE nuestra participación fue organizar junto a otros actores las capacitaciones sobre Riesgo Eléctrico para todos los trabajadores de la provincia y sobre las 5 reglas de oro, que concluyó con la entrega de los kits de seguridad, cuando se llevó a cabo el acto en el Predio Aldo Serrano”, expresó Guillermo Pandolfi, secretario de Política Energética.

Epec

Durante los dos días que duró el congreso, ambas secretarías del Regional fueron participes de distintas jornadas donde se abordaron temas clave para el fortalecimiento del sector, se compartieron experiencias inspiradoras y se generaron vínculos que sin duda abrirán nuevas oportunidades de trabajo conjunto.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

News

El Valle

GYM

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Detienen a la “contadora” de una banda “narco”

Una mujer que sería la “contadora” de una banda narco que operaba desde la ciudad de Córdoba abasteciendo puntos de venta en la localidad...

Hace 4 días

Columnistas

Cooperativas, mutuales y su épica solidaria

Asistimos a un momento cultural en el que se pretende que mande la lógica de mercado, de una manera especulativa-financiera, por sobre la dignidad...

Hace 5 días

Noticias

El empleo formal privado creció y los salarios tuvieron una leve recuperación de poder adquisitivo en junio de 2025

En mayo y junio de 2025, el empleo en el sector formal privado en Argentina mostró un crecimiento sostenido del 0,1% mensual, alcanzando un...

Hace 4 días

Noticias

Córdoba: La Provincia pagará el bono de $100 mil a jubilados que perciben hasta 1,3 millones de pesos

El gobernador Martín Llaryora informó que los jubilados provinciales cobrarán el bono no remunerativo de $100.000 el próximo viernes 15 de agosto. El beneficio...

Hace 5 días