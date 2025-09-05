Conéctate con nosotros

El SiReLyF celebró el rechazo al veto de la emergencia en discapacidad

Gobernadores celebraron la decisión del Senado de rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. (Foto: Prensa Senado).

Desde el SiReLyF celebramos la decisión de diputadas/os y senadoras/es de Córdoba de rechazar el veto presidencial y ratificar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Esta ley resulta fundamental porque incorpora medidas que buscan garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, constituye una respuesta concreta frente a la difícil realidad que atraviesan quienes trabajan y acompañan los procesos de inclusión social, cultural, educativa y laboral de niñas, niños, jóvenes y personas adultas con discapacidad.

Como sindicato, reafirmamos que los derechos no se negocian ni se vetan: se defienden y se conquistan colectivamente. Por eso, seguiremos exigiendo la reglamentación inmediata y el cumplimiento efectivo de esta Ley, convencidos de que solo con organización y unidad se logran avances para toda la comunidad.

