Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El senador Soria afirma que Villaverde “esta apretando” a Milei con su renuncia

Publicado

La diputada nacional Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Río Negro). (Foto: NA / Archivo).

El senador nacional Martín Soria, de Unión por la Patria (UxP), afirmó este jueves que Lorena Villaverde, lejos de renunciar a su banca en el Senado, “está apretando al Presidente” Javier Milei, de manera similar a la que utilizó el extraditado por narcotráfico Federico “Fred” Machado cuando dijo que si él hablaba “el Gobierno se cae”.

Incendios

El legislador rionegrino se refirió de ese modo a la nota presentada por Villaverde, en la que le anunciaba a Milei su renuncia a la banca de senadora, para la que fue elegida el 26 de octubre último, y su decisión de cumplir los dos años que le quedan como diputada.

Turismo

“Si ella realmente quiere renunciar tiene que ir a la justicia electoral de la provincia de Río Negro y comunicar su intención de renunciar a la banca de senadora. Ella lo está apretando al Presidente, como lo que hizo Fred Machado, para que se defina”, dijo el senador en diálogo con Radio Splendid.

Soria aseguró que el caso de Villaverde, cuyo pliego no fue aprobado por el Senado debido a haber estado presa en los Estados Unidos por narcotráfico, “evidentemente no está terminado”.

Epec

“Tiene que presentar una renuncia oficial en la justicia electoral con competencia electoral en Viedma, comunicando su decisión de que asuma en su reemplazo el candidato que iba en segundo lugar”, insistió.

Soria aprovechó el caso para criticar el proyecto de Ficha Limpia, y explicó que como Villaverde no tiene causas en la Argentina, podría haber asumido. “Si fuera por fecha por Ficha limpia Lorena Villalverde sería senadora, una narcosenadora”, ironizó.

Mackentor

Finalmente advirtió que la situación de Villaverde podría complicarse en la Cámara baja, y expresó: “Si no tiene habilidad moral y ética para ser senadora, guarda porque en Diputados Facundo Manes presentó un pedido de expulsión”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Operaba en el límite entre Córdoba y Villa Allende: Cae una banda que vendía cocaína

Una banda narcomenudista que operaba en el noroeste de Córdoba Capital, en el límite con Villa Allende, fue desbaratada este martes. Hay cuatro detenidos,...

Hace 3 días

Noticias

Córdoba: Con la lluvia se cayó una parte del cielorraso de una dependencia del MPF, ingresó agua y no funcionó la protección eléctrica

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Córdoba denunció que durante la tormenta que se abatió sobre Córdoba Capital y gran...

Hace 4 días

Noticias

Córdoba: Primero llega la lluvia y luego, desde el domingo, un alivio en la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que desde la madrugada de este sábado se esperan en la Provincia de Córdoba lluvias y tormentas, algunas...

Hace 7 días

Noticias

El peronismo rechazó la reforma laboral libertaria y denunció que “es parte del pliego de condiciones del FMI”

El peronismo sostuvo este viernes que la reforma laboral que impulsa el Gobierno “es parte del pliego de condiciones del FMI” que busca “consolidar...

Hace 7 días