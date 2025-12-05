El senador Soria afirma que Villaverde “esta apretando” a Milei con su renuncia

El senador nacional Martín Soria, de Unión por la Patria (UxP), afirmó este jueves que Lorena Villaverde, lejos de renunciar a su banca en el Senado, “está apretando al Presidente” Javier Milei, de manera similar a la que utilizó el extraditado por narcotráfico Federico “Fred” Machado cuando dijo que si él hablaba “el Gobierno se cae”.

El legislador rionegrino se refirió de ese modo a la nota presentada por Villaverde, en la que le anunciaba a Milei su renuncia a la banca de senadora, para la que fue elegida el 26 de octubre último, y su decisión de cumplir los dos años que le quedan como diputada.

“Si ella realmente quiere renunciar tiene que ir a la justicia electoral de la provincia de Río Negro y comunicar su intención de renunciar a la banca de senadora. Ella lo está apretando al Presidente, como lo que hizo Fred Machado, para que se defina”, dijo el senador en diálogo con Radio Splendid.

Soria aseguró que el caso de Villaverde, cuyo pliego no fue aprobado por el Senado debido a haber estado presa en los Estados Unidos por narcotráfico, “evidentemente no está terminado”.

“Tiene que presentar una renuncia oficial en la justicia electoral con competencia electoral en Viedma, comunicando su decisión de que asuma en su reemplazo el candidato que iba en segundo lugar”, insistió.

Soria aprovechó el caso para criticar el proyecto de Ficha Limpia, y explicó que como Villaverde no tiene causas en la Argentina, podría haber asumido. “Si fuera por fecha por Ficha limpia Lorena Villalverde sería senadora, una narcosenadora”, ironizó.

Finalmente advirtió que la situación de Villaverde podría complicarse en la Cámara baja, y expresó: “Si no tiene habilidad moral y ética para ser senadora, guarda porque en Diputados Facundo Manes presentó un pedido de expulsión”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

