El Senado rechazó el veto al proyecto de distribución de los ATN y Milei sumó otra derrota en el Congreso

El Senado rechazó este jueves el veto presidencial al proyecto de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y asestó otro revés al gobierno de Javier Milei, que continúa acumulando derrotas en el Congreso.

Fue por 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, en una abrumadora mayoría que se conformó con votos de la totalidad del interbloque peronista, parte de la UCR, el PRO y otros representantes provinciales.

El sostenimiento del veto fue apoyado no solo por los libertarios sino también por los senadores del PRO Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni.

Tras haber roto lazos con los gobernadores a fines de junio pasado y la derrota electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno había vuelto a tender puentes con ese sector en los últimos días, aunque la suerte ya estaba echada en la Cámara alta.

En el horizonte emerge la Cámara de Diputados, que se avizora como el lugar de negociación entre las provincias y la Casa Rosada, al ser es un territorio menos hostil para el presidente Javier Milei, aun pese a haber cosechado derrotas en las últimos meses y alguna victoria pírrica como el sostenimiento del veto a la reforma jubilatoria.

Un llamado de atención para la Casa Rosada es que el rechazo al veto en el Senado de este jueves cosechó más adhesiones que la media sanción del pasado 10 de julio, cuando el cuerpo legislativo lo aprobó por 56 votos afirmativos.

La sesión estuvo presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel e inició pasadas las 11 con un puñado de cuestiones de privilegio que ahondaron en reclamos al Poder Ejecutivo.

El senador radical Maximiliano Abad sostuvo que el veto de Milei “no es un hecho aislado” e indicó que “tiene que ver con una mirada centralista, donde los criterios y las prioridades están invertidas. El Gobierno nacional quiere sostener el equilibrio fiscal a costa de someter a las provincias”, remató.

Por su parte, el senador peronista pampeano, Daniel Bensusán, afirmó que a Milei le falta “compresión de texto o miente” porque, a su criterio, con el veto “el Presidente quiere hacer creer que las provincias” usarán los fondos de ATN para “gastos corrientes”.

“En ninguna ley se cambia el criterio del uso de recursos. Este proyecto no altera el equilibrio fiscal, se distribuye lo que se recauda. Lo que pedimos es la distribución. El Gobierno sigue con mentiras, confundiendo a la sociedad. Déjense de joder y empiecen a gobernar para todos los argentinos”, enfatizó.

La senadora por el Partido de la Justicia Social Beatriz Ávila rememoró el clima de “consenso” que había logrado el Gobierno meses atrás y criticó a Milei hasta por su vínculo con Villarruel, al señalar que ese consenso “hoy está quebrado y no por nosotros. El Presidente no habla siquiera con su vicepresidenta”, acotó.

En tanto, el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, cargó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al pedirle que deje de “tuitear” y se presente en el Congreso para defender el Presupuesto 2026 que el Gobierno envió el martes pasado.

“Con los fondos que son para emergencias y desequilibrios financieros, el Gobierno ha mirado para el costado. ¿Qué quiere decir esto? Que las provincias se están haciendo cargo de las emergencias y los desequilibrios. Y el Presidente y el Ministerio de Economía están usando la discrecionalidad para no dar la plata”, sintetizó.

El cierre estuvo a cargo del jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, que defendió el veto presidencial como una “herramienta que la usaron todos los presidentes y ahora se empieza a romper. Es el oportunismo político que ven de hacerse de fondos. Esa es la hipocresía que vinimos a desenmascarar. ¿Por qué no se quejaron antes?”, cuestionó.

OTROS PROYECTOS

Posteriormente, el Senado aprobó la iniciativa por la cual se modifica el artículo 1° de la Ley 26.279 (Régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido), que incorpora la atrofia muscular espinal (AME). La autora de la iniciativa, senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut), informó que la AME “es la segunda causa de muerte de origen genético y este proyecto permite que la enfermedad se detecte precozmente para salvar la vida de los niños y permitirles una mejor calidad de vida”.

También, obtuvo media sanción la reforma del Código Penal de la Nación en materia de siniestros viales. Propone endurecer las penas en casos con agravantes como consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad o fuga del lugar del hecho. El senador Juan Carlos Pagotto (LLA), miembro informante, expresó sus críticas respecto a algunas interpretaciones del actual Código Penal y manifestó que “cuando la ley penal especifica si un delito es culposo o doloso, debe ser claramente precisa para evitar excesos”.

Antes de finalizar la sesión, se aprobaron iniciativas respecto al patrimonio histórico y cultural, que proponen declarar Monumento Histórico Nacional a la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche, Río Negro), al edificio de LRA3 Radio Nacional Santa Rosa (Santa Rosa, La Pampa) y a la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi (San Miguel de Tucumán), además de declarar Patrimonio Inmaterial de la República Argentina al Camino de Brochero, ritual y peregrinación asociados a José Gabriel Brochero.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

