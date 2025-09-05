Conéctate con nosotros

El Senado le dio media sanción al proyecto que modifica la legislación de los DNU

El presidente Javier Milei. (Foto: Archivo).

El Senado le dio media sanción al proyecto que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes por votos 56 afirmativos, ocho negativos y dos abstenciones. La iniciativa opositora, que fue respaldada en el recinto por la totalidad del peronismo, parte de la UCR, PRO y provinciales, busca morigerar la utilización de esta herramienta que el presidente ultraderechista Javier Milei ha utilizado para gobernar sin el Congreso.

Además de la totalidad de la bancada libertaria, los senadores que optaron por el rechazo al proyecto fueron Carmen Álvarez Rivero, del PRO, y Francisco Paoltroni. Contribuyeron con ausencias, como gesto al oficialismo, los radicales mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, Víctor Zimmermann (Chaco), Carolina Losada (Santa Fe) y el cordobés Luis Juez (Frente Cívico).

El dictamen aprobado considera que para la aprobación de los DNU se necesitará la mayoría absoluta de ambas cámaras en el marco de un plazo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial. También establece que cada cámara deberá comunicarlo a la otra dentro del plazo de 48 horas hábiles de producido. Actualmente, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas.

Además fija que estos decretos deben tratar una única materia y que solo puedan tratarse durante el período de receso parlamentario; otro punto del dictamen dice que con el rechazo de una cámara alcanza para desactivar un DNU y el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sobre la misma materia durante ese año.

Un ejemplo reciente es el DNU 70/23, ideado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y dictado en diciembre 2023 por el jefe de Estado.

Ese amplio decreto desregulatorio fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado pero desde entonces quedó demorado en Diputados.

Con la nueva legislación también quedarán resguardados los derechos adquiridos de los afectados por esos decretos, con el fin de evitar lo sucedido con las medidas que buscaban la modificación de la estructura del INTI, INTA o la que disponía la disolución de Vialidad Nacional.

El jefe de la bancada de la UCR, Eduardo Vischi, se quejó de la utilización de los decretos por parte del oficialismo, al afirmar que “no puede ser que sea más fácil gobernar mediante DNU”.

“Nuestra democracia no se merece que no podamos tener una discusión adulta y que las cuestiones se resuelvan por consenso a mediano y largo plazo”, añadió.

Por su parte, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri reflexionó que “si estaba mal antes, está mal ahora. Los que están buscando el oportunismo y ser exactamente lo que critican son ellos, están pidiendo que les dejen esta ley vigente para que les dejen hacer lo que quieran. Eso se llama casta”, añadió.

La senadora del peronismo Florencia López pidió que se ejerza la división de poderes y señaló que se busca “reivindicar facultades que son propias del Congreso, queremos que se ejerza la división de poderes y que funcionen los pesos y contrapesos. Si hoy no votamos esta reforma, no somos dignos de volver a nuestras provincias”, agregó.

La senadora riojana, Florencia López. El peronismo aportó 33 de los 56 votos para sancionar el proyecto de ley que limita el uso de los DNU. (Foto: Prensa).

Por el oficialismo la defensa corrió por parte del senador Juan Carlos Pagotto, quien consideró que “se ha hecho abuso de los DNU pero ¿los gobiernos que están en minoría en la legislatura acaso no tienen derecho a dictar DNU? A mí me hubiera gustado poder tratar esta ley más extensamente y con mucha más consulta”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

