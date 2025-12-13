El santafesino Leonel Chiarella fue electo como nuevo presidente del comité nacional de la UCR

Conéctate con nosotros

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto al nuevo presidente del comité nacional de la UCR, Leonel Chiarella. (Foto: Prensa).

El intendente de Venado Tuerto y vicepresidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, fue elegido este viernes como presidente del Comité Nacional del partido, un cargo en el que sucederá a Martín Lousteau, y afirmó que buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo” del centenario partido. Chiarella fue electo al frente de la lista única que impulsaron los diferentes sectores internos del radicalismo, aunque no participaron del cónclave los delegados de los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y Chaco, Leandro  Zdero, ambos cercanos a La Libertad Avanza (LLA). 

La elección se llevó a cabo en la sede de la calle Alsina, en la Ciudad de Buenos Aires, donde los representantes y referentes del histórico partido se reunieron para elegir al nuevo presidente del Comité Nacional. Chiarella contó con el apoyo de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Pablo Valdés (Corrientes); de los ex mandatarios Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy); y del propio Lousteau (líder de la corriente Evolución) y del presidente presidente del Comité bonaerense, Maximiliano Abad.

Junto al flamante presidente del radicalismo fue electa la extitular de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Piera Fernández, como secretaria general. La Vicepresidenta Primera quedó en manos de la riojana Inés Brizuela y Doria; la vicepresidencia Segunda será para el cordobés Javier Bee Sellares que llega a esa posición de la mano del ex-gobernador correntino, Gustavo Valdés;  y María Inés Zigarán será vicepresidenta tercera.

En la Mesa de Conducción también estarán, en su rol de secretarios, Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro) y el expresidente de Boca Juniors, Daniel “El Tano” Angelici, un hombre fuerte del radicalismo porteño.

Chiarella, de 36 años, sostuvo que durante su gestión buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo de la UCR. La UCR gobierna cinco provincias, tiene más de 500 intendentes y demostramos en todas nuestras gestiones eficiencia. Cuando no hay corrupción, los recursos alcanzan”, añadió.

“Gobernamos y lo hacemos con mucho coraje porque llevamos adelante una lucha contra el narcotráfico”, insistió el dirigente santafesino.

Consultado sobre la reforma laboral, Chiarella que trabajará junto a los bloques legislativos de la UCR y anticipó que “hay un sistema que no funcionó, porque hay más trabajadores en la informalidad que en la formalidad”.

“Tiene que haber una modernización laboral y trabajaremos para que estén representadas las pymes, los trabajadores y los pequeños comerciantes”, afirmó.

También sostuvo que “hay cuestiones que el Gobierno plantea con las que estamos de acuerdo, que no tienen que ver con una cuestión ideológica sino con el sentido común: no es idelógico gastar menos de lo que se recauda; que los presos no puedan cometer delitos desde la cárcel y que el Estado acompañe al sector productivo”, ejemplificó.

Su impulsor, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, felicitó a Chiarella y dijo que “es un jóven intendente que es una muestra de todo lo que tenemos por delante. Un dirigente práctico, resolutivo, con coraje, y unas ganas que va a sorprender. La llegada de Leo a la conducción del partido es una buena noticia para la política nacional”.

Chiarella también recibió el apoyo de Lousteau: “Con 36 años, va a ser el presidente más joven de la historia del radicalismo. Leonel fue reelegido como intendente (de Venado Tuerto) en 2023 con el apoyo del 83% de sus vecinos. Lleva seis años gobernando con superávit y desarrollando obra pública. Como el gobernador Maximiliano Pullaro, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico son ejes clave de su gestión. Estoy seguro que Leo va a aportarle al partido coraje, capacidad de gestión y valores”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

