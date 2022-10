El radicalismo cuestiona por “escándalosa” una designación del fiscal general

El Bloque de Legisladores de la UCR presentó un proyecto de declaración para que la Legislatura exprese “estupor, indignación y desagrado frente a la designación de funcionaria en el Poder Judicial de una hija de un Camarista efectuada por el fiscal General Juan Manuel Delgado”.

Los legisladores radicales argumentan que en la Cámara 10 del Crimen de la Ciudad de Córdoba “se tramita un juicio que involucra a Gustavo Trebucq, quien fuera asesorado profesionalmente en su momento por el actual titular del Ministerio Público”.

Con la firma del legislador Dante Rossi, la iniciativa señala que “Delgado seguramente deberá comparecer en el juicio en calidad de testigo” y apunta que “esta actitud va en contra de la ejemplaridad que debe primar en la conducta fundamentalmente de los integrantes de los tres poderes del Estado, y siembra un manto de sospecha sobre la independencia del Poder Judicial, elemento fundamental para la consolidación de la democracia”.

Agrega que “hace unos días se conoció públicamente que el Fiscal General de la Provincia había designado como prosecretaria a Pía Rojas Moresi, en el fuero que investiga el narcomenudeo. La citada es hija del Presidente de la Cámara 10 del Crimen de la Ciudad de Córdoba (Juan José Rojas Moresi). En dicha Cámara se lleva adelante el juicio a Gustavo Trebuq, en la causa llamada “Torres del Río”, que terminó con una acusación por presunta estafa”.

Cabe señalar que Delgado nombró como prosecretaria (primer escalón de los funcionarios judiciales) a Pía Rojas Moresi, quien quedó a cargo de la oficina de coordinación del mencionado fuero, una especie de enlace entre la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y las unidades judiciales especializas en narcomenudeo. La ahora funcionaria era hasta semanas atrás oficial auxiliar –empleada– del Juzgado de Control y Faltas N° 3.

Sigue diciendo el proyecto que “en la causa se ha mencionado insistentemente al actual Fiscal General (Delgado) como asesor del imputado, en una causa que incluyó la venta de lotes ubicados a la vera del puente 24 de septiembre, en particular el terreno que hoy ocupa la Legislatura Provincial”.

Rossi expresó que la designación efectuada por Delgado “genera estupor, indignación y desagrado, porque tira por la borda la independencia del Poder Judicial, pilar esencial del sistema democrático. La calidad institucional de Córdoba es pésima. Dos amigos del gobernador integran el Tribunal Superior de Justicia, y el Fiscal general fue designado en virtud de haber sido funcionario de Juan Schiaretti. Ello se suma a la creación hace un tiempo de la Fiscalía Anticorrupción a los efectos de que no se investigue nada vinculado al poder”.

Finalmente dice el legislador de la UCR que “lo del Fiscal Delgado es paradójico: Se preocupa más por el rayón de su vehículo y por la suerte de un ex cliente a través de una designación escandalosa, que en despejar las dudas que provocaron su nominación por parte de la Unicameral. La legislatura de la Provincia no puede mirar para otro lado, pues es la responsable de su nombramiento. Designar a la hija de un Camarista que va juzgar a un ex cliente no se encuentra en ningún manual de actuación proba o de independencia del Poder Judicial”.

—