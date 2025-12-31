Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El gobierno dice que el protocolo antipiquetes está vigente, mientras que el CELS afirma que “sigue siendo nulo”

Publicado

Fuerzas policiales frente al Congreso, durante la represión de una protesta de jubilados. (Foto: Gentileza / Archivo).

La Justicia concedió este martes al Gobierno nacional el recurso de apelación contra el fallo que declaraba la nulidad del protocolo antipiquetes. El Ejecutivo aseguró que de este modo, la disposición está vigente hasta que la cuestión se resuelva en instancias superiores. 

Sin embargo, desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) dijeron al portal Eldiario.ar que “lo que dice el Gobierno no es correcto” ya que “solo le concedieron un recurso de apelación. Hoy, tal como señaló el juez Cormick, el protocolo es nulo. Y mientras se dirime la apelación, el protocolo sigue considerado nulo. Si el gobierno lo decide aplicar igual, es bajo su responsabilidad y se tendrá que hacer cargo de las consecuencias que se deriven de su aplicación, sabiendo que un juez sentenció su nulidad”.

El organismo de DD.HH señaló que “en estos dos años hubo 100 protestas reprimidas, 1400 personas heridas (entre ellas 83 trabajadores de prensa) y 386 detenciones arbitrarias. Esta decisión judicial reafirma el derecho fundamental a la protesta en una sociedad democrática. Marca un límite a las políticas que buscan disciplinar la expresión colectiva mediante la criminalización y el uso discrecional de la fuerza”.

Turismo

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich celebró la decisión en su cuenta de X: “Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia”.

Lo mismo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “El protocolo anti-piquetes sigue vigente. Saludos a todos. Fin”, escribió en la red social.

El fallo original, dictado este lunes por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, había hecho lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El magistrado declaró la nulidad de la Resolución 943/2023 –impulsada durante la gestión de Bullrich y mantenida bajo la actual ministra, Alejandra Monteoliva–, argumentando que la cartera carece de facultades para restringir derechos constitucionales por vía administrativa.

Mackentor

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) festejó aquel pronunciamiento inicial y enfatizó que “la sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”.

También celebraron organizaciones sindicales, que emitieron comunicados o utilizaron sus redes para destacar el fallo de Cormick.

Telecom

Pero este martes, con la concesión del recurso de apelación por parte de la Justicia, el protocolo para el mantenimiento del orden público en casos de cortes de calles permanecerá en vigor hasta que se resuelva definitivamente el caso.

El Gobierno ya había anticipado que apelaría la decisión inicial, defendiendo la herramienta como necesaria para garantizar la libre circulación y el orden público, y aludió además a que la iniciativa cuenta con gran respaldo social.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

El consumo sigue sin repuntar en CABA: Caen las ventas en mayoristas y shoppings

El consumo de bienes en los autoservicios mayoristas y los shoppings porteños continúan sin repuntar: durante el tercer trimestre (julio-septiembre) del año registraron caídas...

Hace 1 día

Noticias

La AFA denunció una “campaña de difamación” y apuntó contra un empresario y el ministro Cúneo Libarona

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado a raíz de la acusación del desvío de 42 millones de dólares por parte de...

Hace 1 día

Noticias

Milei debilita el reclamo de soberanía: Dijo que las Malvinas deberían regresar a Argentina “cuando los isleños lo deseen”

El presidente Javier Milei calificó de “innegociable” la cuestión de (soberanía) de Malvinas durante una entrevista con el diario británico The Telegraph, pero la afirmación se diluyó...

Hace 1 día

Columnistas

Señor gobernador, no es equidad, es injusticia

Esto sería lo que muchos académicos llaman “Perversión del lenguaje”, es decir la utilización de términos que en realidad tiene un significado opuesto. Y...

Hace 1 día