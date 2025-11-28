Conéctate con nosotros

El PRO se despegó del evento anti vacunas que organizó una diputada de su bloque en el Congreso

Imagen ilustrativa.

El PRO aclaró este viernes que está a favor de las campañas de vacunación como política de salud pública para despegarse del polémico evento “anti vacunas” que organizó la diputada nacional del propio bloque amarillo Marilú Quiroz.

“En el PRO creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos”, señalaron.

A través de un comunicado, el partido fundado y liderado por Mauricio Macri apuntó que durante el Gobierno de Cambiemos “Argentina alcanzó niveles récord de vacunación, ampliando coberturas, fortaleciendo el Calendario Nacional y promoviendo una cultura de prevención que permitió mantener controladas enfermedades que hoy, lamentablemente, vuelven a aparecer”.

“La caída en la tasa de vacunación en los últimos años ha reabierto la puerta a patologías que la Argentina ya casi no registraba. No podemos naturalizar este retroceso”, subrayaron.

Por eso desde el PRO enfatizaron que “vacunarse no es una opinión” sino que “es una responsabilidad individual y colectiva”.

“Desde el PRO impulsamos y acompañaremos siempre políticas que fortalezcan la vacunación, mejoren el acceso a la salud y protejan a las familias argentinas. Nuestro compromiso es claro: más prevención, más ciencia y menos enfermedades que ya creíamos superadas”, concluyeron.

Al mismo tiempo que se desarrollaba la actividad para cuestionar la eficacia de las vacunas y advertir sobre supuestos efectos adversos, se llevó a cabo un plenario de las comisiones de Salud y de Ciencia para reafirmar el compromiso con la vacunación como política activa de salud pública.

De esa reunión participaron, entre otros, el ex ministro de Salud de Cambiemos Adolfo Rubinstein, además del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y los diputados nacionales Pablo Yedlin y Daniel Gollan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

