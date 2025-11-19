El Presupuesto y la ley fiscal de Kicillof lograron dictamen en la Legislatura

Los proyectos de Presupuesto 2026 y la ley fiscal que el gobernador bonaerense Axel Kicillof envió a la Legislatura lograron este martes dictamen, mientras que se espera que la discusión por el endeudamiento continúe hasta el martes próximo.

Según indicaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría para dos de las propuestas de Kicillof, si bien sigue pendiente la negociación por la solicitud de financiamiento.

En caso de que el diálogo interno y con la oposición por el endeudamiento prospere en los días sucesivos, las tres iniciativas de Kicillof podrían tratarse el miércoles 26 en el recinto.

La ley de Leyes y la ley Fiscal Impositiva fueron despachadas por los 8 diputados que el peronismo tiene en la comisión, pero la oposición logró dilatar el debate por el endeudamiento al interponer un dictamen de minoría.

Esa última iniciativa necesita dos tercios para obtener luz verde en comisión y, por esta razón, el oficialismo decidió postergar la discusión para la semana próxima.

El debate por el Presupuesto bonaerense anticipaba ciertas complejidades, sobre todo en el capítulo del endeudamiento, ya que ese proyecto tiene la llave para habilitar fondos para los municipios.

La solicitud de financiamiento por 3.865 millones de dólares había tomado estado parlamentario la semana pasada, junto con los otros dos proyectos.

La Ley de leyes, que fue presentada por el oficialismo como “de defensa” frente al ajuste del Gobierno de Javier Milei, reserva el 92,6% del gasto total a erogaciones corrientes y crea un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional por 900 mil millones de pesos para canalizar recursos provenientes de reclamos judiciales contra la Nación.

En tanto, el pedido de endeudamiento incluye la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que se financiará con el 8% de un crédito por una cifra cercana a los 3.035 millones de dólares y se distribuirá a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Si bien el kicillofismo busca aprobar esos proyectos, la oposición tiene sus requerimientos para apoyarlos, sin contar con que además el mandatario deberá conseguir el apoyo interno del camporismo.

Los requerimientos de los bloques opositores consisten en la negociación de los cargos que quedan pendientes en la Suprema Corte bonaerense, además de un fondo fijo para intendentes de “libre disponibilidad”.

El Poder Ejecutivo bonaerense eligió como negociadores en la Cámara baja al diputado electo e intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y al ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, senador electo. Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario llevará adelante las negociaciones en la Cámara alta.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

