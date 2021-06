El presidente de Nestle dijo que “hay condiciones para producir y exportar más leche”

El presidente de la compañía alimentaria Nestlé para Argentina, Paraguay y Uruguay, Gian Carlo Aubry, destacó las “condiciones para producir más leche y ser un exportador importante”, porque la producción láctea en el país “tiene alta calidad y un costo competitivo mundial”.

El ejecutivo también afirmó, en declaraciones a Télam, que los programas Precios Cuidados y Súper Cerca “son necesarios y útiles”, y remarcó que la reciente inversión realizada por la firma “demuestra el compromiso que tiene Nestlé en la Argentina”.

La empresa invirtió más de US$ 16,5 millones y, en un trabajo conjunto con tamberos argentinos, desarrolló leche en polvo con certificación orgánica, al tiempo que lanzó una nueva plataforma de leches de fácil digestión, con proteína A2 caseína.

¿Por qué decidieron avanzar con esta inversión en un momento de crisis y pandemia?

Nestlé es una compañía que siempre trabajó con la innovación y es un motor para el desarrollo económico, para crear valor. Y eso es totalmente independiente de la situación económica que pueda atravesar un país. Es muy importante tener una continuidad en la innovación, y la innovación de orgánicos o leche A2 es algo que puede funcionar en Argentina. Hoy hablamos de una leche orgánica, lanzamos antes un chocolate orgánico, y estamos pensando en más productos orgánicos porque es una tendencia independiente de la situación económica de un país. Hay que continuar pensando a productos con valor agregado que ayuden a la producción de un país. La innovación sirve para crear mayor riqueza y aumentar el valor de los productos. Es un proyecto de una inversión importante a largo plazo que va a continuar a futuro, y demuestra el compromiso que tiene Nestlé en Argentina, de continuar invirtiendo y desarrollando productos para el mercado local e internacional vía exportaciones.

¿Esta innovación va a generar mayor exportación?

Hoy la leche es un commodity, y cualquier país tiene que buscar construir un buen equilibrio entre commodity y producto de valor agregado. La leche orgánica es un diferencial como producto de valor agregado que se puede ofrecer a otros países que no la producen. Hay posibilidad de producir de manera competitiva y diferenciarnos de nuestros competidores. Hoy la leche orgánica está en el mercado local pero el foco secundario serán las exportaciones. Es un objetivo de base para valorizar a la leche argentina. En este momento los grandes consumidores de leche orgánica son Asia, Oceanía, Estados Unidos y también los países europeos. Depende también de cada país, de cuáles son los acuerdos comerciales con la Argentina o el Mercosur, para asegurar que no existan barreras arancelarias altas que hacen que no seamos competitivos en esos países. Estamos analizando dónde podemos colocarla. Estamos al inicio de la certificación de la leche. Tendremos todos los tambos orgánicos aprobados de acá al primer trimestre de 2022. Nos da tiempo para concentrarnos ahora en la venta local para luego saltar a las exportaciones.

¿Cómo analiza el sector de la industria láctea en la Argentina?

Tomando lo histórico, la producción lechera en el país está un poco estancada en un volumen de producción anual igual al de hace 10 años, entre los 10.000 y los 11.000 litros de leche. Y ese volumen encuentra clientes tanto en Argentina como en el exterior. Creo que la Argentina tiene condiciones para producir más leche y ser un exportador más importante, porque la leche de Argentina tiene alta calidad y un costo competitivo mundial. La lechería argentina, con un marco de promoción de exportaciones, puede desarrollarse en el futuro rápidamente y ayudar al país a exportar más productos. En la pandemia vimos el aumento del consumo de leche y de las exportaciones de leche en polvo y quesos. Eso demuestra que la lechería, si quiere, puede aumentar su nivel de producción y exportación, sin ningún problema. Desde el Gobierno se puede fomentar también la transparencia del sector. A medida que sea más en blanco, que los costos sean más transparentes, permitirá más exportaciones y mercados.

—

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.