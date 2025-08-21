Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El presidente de la Cámara de Comercio dijo que los dirigentes de la oposición son un “asquito”

Publicado

El presidente de la Cámara de Comercio Argentina, Mario Grinman. (Foto: Gentileza).

En línea con el gobierno de ultraderecha que encabeza el presidente Javier Milei, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, calificó de “asquito” a los dirigentes opositores de la Argentina, al inaugurar el influyente Council of Americas (Consejo de las Américas). “Se proponen aumentar de todo sin pensar de donde salen los recursos. ¿Por qué no les pedimos que por ley, ya que tenemos que ser tan felices, nos otorguen de todo”, ironizó el dirigente, que integra el influyente Grupo de los Seis.

Grinman recordó que la Argentina “tiene una historia de emitir todo el tiempo, como que nosotros como comerciantes vamos pidiendo préstamos” y sostuvo que “eso no funciona, ya que en marzo el presidente Javier Milei dijo que la Argentina nos había defraudado, y el hecho de que él llegara a ser presidente de los argentinos, tiene que ver con ese fracaso. Sus palabras fueron de una sinceridad brutal”, sostuvo.

Córdoba Turismo

Tambien se refirió al “otro camino”, y disparó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al señalar que “no respetó el estatuto de YPF, la picardía criolla, ya sabemos cómo termina”, en alusión a los US$16.100 millones que la jueza de Nueva York, Loretta Preska, le ordena pagar a la Argentina en el marco del juicio por YPF.

Grinman pidió a los empresarios que también les reclamen a las provincias y municipios por la rebaja de impuestos, en línea con lo que sostienen el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Epec

El dirigente empresarial dijo que las dos alternativas son “aislarse o integrarse al mundo, prebendas o reglas claras, autocracias o encaminados, abrazarnos a la corrupción descarada o regirse por la ética, por el bien o por el mal”.

Los pasillos de hotel cinco estrellas donde se realizó el Council of The Americas -encabezado desde hace tiempo por Susan Segal- mostraron un total alineamiento del mundo empresarial y financiero con los lineamientos del gobierno libertario.

Telecom

No obstante, existe preocupación entre empresarios y banqueros por la volatilidad financiera de estas últimas semanas, la incertidumbre electoral y algunos traspiés que se produjeron en el Congreso.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Carro encabezará lista del peronismo nacional en las elecciones de octubre

El diputado nacional Pablo Carro irá por su reelección en los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre en Córdoba. Según informó este viernes,...

Hace 6 días

Noticias

Imputan a Milei, Lemoine y “tuiteros” libertarios por amenazas contra la periodista Julia Mengolini

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó al presidente Javier Milei, a la diputada nacional Lilia Lemoine y a un grupo de...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Seis allanamientos y tres detenidos por venta de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó seis allanamientos y detuvo a tres hombres acusados de integrar una banda que vendía cocaína y otros estupefacientes...

Hace 3 días

Noticias

Una ex vedette, dos ex futbolistas y una mediática serán candidatos en los comicios de octubre

Como viene siendo habitual al momento de conocerse los candidatos que competirán en elecciones, figuras ajenas a la política pero famosas para el gran...

Hace 6 días