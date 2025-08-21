El presidente de la Cámara de Comercio dijo que los dirigentes de la oposición son un “asquito”

En línea con el gobierno de ultraderecha que encabeza el presidente Javier Milei, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, calificó de “asquito” a los dirigentes opositores de la Argentina, al inaugurar el influyente Council of Americas (Consejo de las Américas). “Se proponen aumentar de todo sin pensar de donde salen los recursos. ¿Por qué no les pedimos que por ley, ya que tenemos que ser tan felices, nos otorguen de todo”, ironizó el dirigente, que integra el influyente Grupo de los Seis.

Grinman recordó que la Argentina “tiene una historia de emitir todo el tiempo, como que nosotros como comerciantes vamos pidiendo préstamos” y sostuvo que “eso no funciona, ya que en marzo el presidente Javier Milei dijo que la Argentina nos había defraudado, y el hecho de que él llegara a ser presidente de los argentinos, tiene que ver con ese fracaso. Sus palabras fueron de una sinceridad brutal”, sostuvo.

Tambien se refirió al “otro camino”, y disparó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al señalar que “no respetó el estatuto de YPF, la picardía criolla, ya sabemos cómo termina”, en alusión a los US$16.100 millones que la jueza de Nueva York, Loretta Preska, le ordena pagar a la Argentina en el marco del juicio por YPF.

Grinman pidió a los empresarios que también les reclamen a las provincias y municipios por la rebaja de impuestos, en línea con lo que sostienen el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El dirigente empresarial dijo que las dos alternativas son “aislarse o integrarse al mundo, prebendas o reglas claras, autocracias o encaminados, abrazarnos a la corrupción descarada o regirse por la ética, por el bien o por el mal”.

Los pasillos de hotel cinco estrellas donde se realizó el Council of The Americas -encabezado desde hace tiempo por Susan Segal- mostraron un total alineamiento del mundo empresarial y financiero con los lineamientos del gobierno libertario.

No obstante, existe preocupación entre empresarios y banqueros por la volatilidad financiera de estas últimas semanas, la incertidumbre electoral y algunos traspiés que se produjeron en el Congreso.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.