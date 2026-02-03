El portal cordobés Modoviajeok recibió un premio internacional

El portal cordobés Modoviajeok, dedicado a temas de turismo y viajes, recibió el Premio Internacional Pasaporte Abierto en la categoría “Medio especializado”. El jurado del certamen decidió otorgarle el galardón “por su trayectoria y aporte sostenido a la divulgación turística”. El premio fue recibido por sus responsables editoriales Mariana Otero y Pepe Segura.

La 11ª edición del Premio Internacional Pasaporte Abierto se desarrolló en Ciudad de Panamá y la ceremonia fue organizada por la Organización Mundial de Periodismo Turístico que volvió a reunir a comunicadores, creadores de contenido, instituciones y proyectos turísticos de distintos países, con el objetivo de reconocer trabajos que aportan mirada crítica, sensibilidad social, creatividad y compromiso con los territorios.

La edición 2026 se destacó no solo por la diversidad geográfica de los proyectos premiados, sino también por un anuncio clave de la organización: esta fue la última edición del Premio Internacional Pasaporte Abierto en la que se permitirán empates y menciones especiales. A partir de la próxima edición, cada categoría contará con un único ganador, reforzando el carácter competitivo y distintivo del galardón.

La ceremonia comenzó con la entrega del premio en la categoría Relevancia social, donde el jurado distinguió a Hernán & Eugenia – Más que solo estelas en el agua, de Irina Grassmann, de Alemania, una obra que pone en valor las historias humanas vinculadas al agua y la movilidad. Tras este anuncio, se comunicó que el jurado resolvió otorgar un empate, reconociendo también a El Chontacuro: el Manjar Exótico de la Palma de La Chonta, de Jacqueline Granda, de Ecuador, por su aporte a la visibilización de saberes ancestrales y gastronomía identitaria.

En la categoría Reconocimiento de los otros, el premio fue para Casas de quincha: sueños tejidos en barro que sobreviven a la modernidad, de Mara Rivera, de Panamá, un trabajo que rescata técnicas constructivas tradicionales y su vínculo con la memoria colectiva.

La Originalidad tuvo como primer ganador a Sicília de carro em 5 dias: um roteiro gastronômico pelo melhor da ilha italiana, de Rapha Aretakis, de Brasil. Luego, el jurado anunció un empate y distinguió también a Pedasí, un destino para reencontrarse con la calma, de María Victoria Echeverría, de Panamá, por su narrativa sensible y su enfoque en el turismo consciente.

En Investigación periodística, el reconocimiento fue para Artesanos dominicanos: manos creativas que impulsan el turismo cultural y sostenible, de Massiel de Jesús Acosta, de República Dominicana, destacando el valor del trabajo artesanal como motor de desarrollo local.

En Fotografía con propósito, fue distinguido Tríptico de Día de Muertos, de Aleks G. Camacho, de México, una propuesta visual que combina identidad, memoria y tradición.

La categoría Video con impacto social reconoció a En la Esperanza, Intibucá: Disfrutando del Festival del Choro y del Vino, de Manuel Enrique Menjívar Flores, de Honduras, por su capacidad de mostrar el turismo como herramienta de encuentro cultural.

El premio Evento del año fue para la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, de Argentina, una celebración emblemática que articula identidad, cultura y turismo.

En Contenido original en redes sociales, el primer reconocimiento fue para Te Invito a conocer San Cristóbal, Táchira, Venezuela conocida también como la ciudad Cordial, de Yovanny Valero, de Venezuela. Posteriormente, se anunció un empate, distinguiendo también a Quédate en Cúcuta…, de Audrey Dayana Salcedo Sánchez y Edwin Camargo Guerrero, de Colombia.

La categoría Mejor propuesta turística premió a Curta Caxias, de Brasil, mientras que en Destinos emergentes el reconocimiento fue para Nariño, Colombia, por su proyección y trabajo territorial.

En Emprendedores turísticos comprometidos, el galardón fue para Copa Airlines, de Panamá, destacando su rol en la conectividad regional. En Trabajo en equipo, se reconoció a la Secretaría Municipal de Turismo y Desenvolvimiento Económico de Caxias do Sul, de Brasil, y en Organismo colaborador, a Promtur, de Panamá.

El reconocimiento a la trayectoria fue otorgado a Carmola Cândido, de Brasil, por su recorrido y aporte sostenido al turismo y la comunicación. Finalmente, el Gran Premio Pasaporte Abierto, máxima distinción del certamen, fue para Transsandona, de Nariño, Colombia, consolidándose como el proyecto más destacado de la edición.

