[Opinión] El poder judicial en la mira

(Por Pablo Tissera *) Días atrás escuchamos el pedido de condena de la Vicepresidenta de la Nación por parte del fiscal Luciani en el marco de la causa “Vialidad”, esta semana que pasó miles de ciudadanos y ciudadanas salieron a las calles a defender a Cristina Fernández.

Una mirada desde la economía social y solidaria

Más allá de adentrarnos en los aspectos jurídicos del caso, que dicho sea de paso el propio Presidente de la Nación Alberto Fernández consideró al planteo del fiscal plagado de disparates jurídicos, más allá de eso nos interesa dar una mirada desde la economía social y solidaria, un sector que encuentra a miles de organizaciones sin fines de lucro produciendo bienes y servicios para la comunidad, generando trabajo y producción en el lugar, un verdadero motor productivo que aporta con creces al desarrollo local.

Persecución política

De mínima existe persecución política por parte del poder judicial, pues está a la vista que no se usa la misma vara para referentes de otros espacios políticos y aquellos dueños de grandes grupos económicos, a esto le podemos sumar la estigmatización y condena alimentada por los medios masivos de comunicación, decididamente parciales en favor de los grupos concentrados. La justicia, o mejor dicho el poder judicial está en jaque porque gran parte de la sociedad la considera obsoleta, burocrática, parcial, centralista, etc, etc., que de diferentes modos ha expresado una necesaria reforma judicial que camine hacia la imparcialidad política, la desburocratización, que rompa el cerco de la “familia judicial”, que se federalice, en fin, reformas profundas aggiornadas a los tiempos que corren, que permitan consolidar la democracia, muy puesta en duda por estos tiempos de lawfare y condenas previas a un juicio sin considerar en lo más mínimo la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

El objetivo de la derecha

Entendemos que los promotores del capitalismo neoliberal, neoconservador y financiero nacional e internacional, que tienen a su merced a sus reproductores, hablo de la oposición política, de los medios masivos y del poder judicial, una derecha que en el fondo lo que condena no es una persona sino lo que esta representa, y cuando digo lo que representa me refiero a un proyecto de país que entiende a la política como herramienta de transformación social, que tiene como antecedente el periodo 2003-2015, doce años en los que la brecha de la desigualdad social se redujo considerablemente, que el reparto del valor agregado nacional superaba el fifty-fifty a favor de las y los trabajadores, en donde aumentaron las conquistas de derechos por las mayorías populares y ciudadanas, un proyecto con un Estado presente que implementó políticas públicas promotoras de la economía social, solidaria, popular y pyme, podemos decir de los períodos más favorables para el desarrollo de nuestro sector.

Ofensiva del campo nacional y popular en las calles

No quiero que se interprete con estas palabras una perspectiva defensiva de la situación, sino más bien ofensiva, rescatando expresiones de muchas de las personas que se movilizaron esta semana que reclamaban no sólo la defensa de Cristina sino que también reclamaban cambios en el poder judicial. Una expresión democrática participativa genuina se vivió en las calles, un estado de protagonismo que pregonamos constantemente desde nuestro enfoque del cooperativismo transformador, junto a las y los referentes del Frente de Todxs.

La democracia se defiende y se fortalece con un pueblo movilizado, exigiendo por sus derechos en las calles, en las redes, en los medios, en todo ámbito plausible de expresión individual y colectiva.

* Pablo Tissera es dirigente cooperativista y secretario General Psol Córdoba en el Frente de Todxs.

