El periodista Jairo Straccia participa este viernes de una charla-debate en Córdoba

El periodista Jairo Straccia participará este viernes 28 de noviembre, desde las 18:00 horas, de una charla-debate “sobre sobre el presente del país, los desafíos económicos y sociales, y hacia dónde nos encaminamos en 2026”. la actividad se desarrollará en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, ubicado en Obispo Trejo 314, 2° piso, de Córdoba Capital.

La actividad es organizada por La Usina Social, El Instituto Pensar Igualdad y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

El legislador provincial, Matías Chamorro (Partido Socialista – Provincias Unidas), estará a cargo de moderar el encuentro. Chamorro afirmó que “este encuentro es clave porque el país está tomando un rumbo que profundiza la desigualdad, destruye el trabajo y debilita la economía real. Conversar con alguien como Jairo Straccia nos permite desmontar relatos, entender qué hay detrás de las medidas económicas y, sobre todo, construir alternativas antes de que el daño sea irreversible”.

Straccia es un periodista de reconocida trayectoria, especializado en economía y actualidad, con una larga carrera en medios gráficos, radiales y digitales.

